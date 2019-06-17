ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пакистанский политик случайно провел пресс-конференцию в образе кота

18.06.2019 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Пресс-конференция политика в северо-западном Пакистане транслировалась в прямом эфире в Facebook с невыключенным «кошачьим фильтром». Из-за этого у мужчины появились уши и усы на экране, пишет The Telegraph.

Оказывается, член команды политика Шауката Юсафзая случайно активировал фильтр в социальной сети. Это не прошло незамеченным.

«По словам представителя правительства KP в социальных сетях, теперь у нас в кабинете есть кот»

«Это произошло сегодня, когда команда забыла отключить „кошачий“ фильтр во время прямой трансляции пресс-конференции в Facebook. Шаукат Юсафзай выглядит довольно мило».

Видео, просмотренное репортером AFP, было удалено через несколько минут после пресс-конференции с официальной страницы в фейсбуке пакистанской партии Tehreek-e-Insaf.

Юсафзай подтвердил инцидент. «„Кошачий фильтр“ был включен по ошибке», — сказал он, добавив, что «не стоит относиться ко всему так серьезно».

«Я был не единственным — два чиновника, сидевшие рядом со мной, также пострадали от кошачьего фильтра», — пошутил он.

В заявлении для прессы говорится, что инцидент произошел из-за «человеческой ошибки».

«Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — сказано в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-конференция политика в северо-западном Пакистане транслировалась в прямом эфире в Facebook с невыключенным «кошачьим фильтром». Из-за этого у мужчины...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Подготовлены правила изоляции Рунета в случае угрозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика