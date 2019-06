Пакистанский политик случайно провел пресс-конференцию в образе кота

Источник материала: IT.Tut.by

Пресс-конференция политика в северо-западном Пакистане транслировалась в прямом эфире в Facebook с невыключенным «кошачьим фильтром». Из-за этого у мужчины появились уши и усы на экране, пишет The Telegraph.

Оказывается, член команды политика Шауката Юсафзая случайно активировал фильтр в социальной сети. Это не прошло незамеченным.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14 июня 2019 г.

«По словам представителя правительства KP в социальных сетях, теперь у нас в кабинете есть кот»

So this happened today when PTI’s SM team forgot to turn off the cat filter while live streaming a press conference on Facebook. @SAYousafzaiPTI looks kinda cute pic.twitter.com/IjjJrua7DL — Ahsan Hamid Durrani (@Ahsan_H_Durrani) 14 июня 2019 г.

«Это произошло сегодня, когда команда забыла отключить „кошачий“ фильтр во время прямой трансляции пресс-конференции в Facebook. Шаукат Юсафзай выглядит довольно мило».

Видео, просмотренное репортером AFP, было удалено через несколько минут после пресс-конференции с официальной страницы в фейсбуке пакистанской партии Tehreek-e-Insaf.

Юсафзай подтвердил инцидент. «„Кошачий фильтр“ был включен по ошибке», — сказал он, добавив, что «не стоит относиться ко всему так серьезно».

«Я был не единственным — два чиновника, сидевшие рядом со мной, также пострадали от кошачьего фильтра», — пошутил он.

В заявлении для прессы говорится, что инцидент произошел из-за «человеческой ошибки».

Clarification regarding coverage of Press Briefing held by KP’s Information Minister Shoukat Yousafzai: #PTISMT pic.twitter.com/Oudb9r3lGz — PTI (@PTIofficial) 15 июня 2019 г.

«Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — сказано в сообщении.