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Пакистанский политик случайно провел пресс-конференцию в образе кота
18.06.2019 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пресс-конференция политика в северо-западном Пакистане транслировалась в прямом эфире в Facebook с невыключенным «кошачьим фильтром». Из-за этого у мужчины появились уши и усы на экране,
Оказывается, член команды политика Шауката Юсафзая случайно активировал фильтр в социальной сети. Это не прошло незамеченным.
Видео, просмотренное репортером AFP, было удалено через несколько минут после пресс-конференции с официальной страницы в фейсбуке пакистанской партии Tehreek-e-Insaf.
Юсафзай подтвердил инцидент. «„Кошачий фильтр“ был включен по ошибке», — сказал он, добавив, что «не стоит относиться ко всему так серьезно».
«Я был не единственным — два чиновника, сидевшие рядом со мной, также пострадали от кошачьего фильтра», — пошутил он.
В заявлении для прессы говорится, что инцидент произошел из-за «человеческой ошибки».
«Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — сказано в сообщении.
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Пресс-конференция политика в северо-западном Пакистане транслировалась в прямом эфире в Facebook с невыключенным «кошачьим фильтром». Из-за этого у мужчины...
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