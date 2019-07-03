|
Сбой в Facebook раскрыл, как много соцсеть знает о пользователях
04.07.2019 14:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера вечером в Facebook, Instagram и WhatsApp
Некоторые пользователи заметили, что при попытке прогрузить фотографии Facebook показывает краткое описание того, что (или кто) находится на снимках.
Некоторые юзеры этим серьезно обеспокоились:
Facebook по какой-то причине не загружает все изображения, но вместо этого я вижу, какую информацию об этих фотографиях знает сайт: Изображение может содержать: 1) растение и открытое пространство; 2) птицу, растение, открытое пространство и природу; 3) мем и текст.
Часть меня просто хочет узнать, как Facebook объясняет описания фотографий. Изображение может содержать: 1) трех человек, улыбающихся людей, сидящих людей; 2) двух человек, улыбающихся людей, сидящих людей, открытое пространство; 3) двух человек, сидящих людей и открытое пространство; 4) двух человек, улыбающихся людей, солнечные очки, небо, открытое пространство и природу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)