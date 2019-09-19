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«Они не смогут остановить нас всех». Что сейчас происходит в «Зоне 51»

20.09.2019 17:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 20 сентября, состоится сразу три тематических мероприятия, посвященных «Зоне 51» — засекреченной базе военных США. Одно из них — фестиваль Alienstock в ближайшем к военной базе городке Рэйчел, другое — в городе Хайко, куда приехали энтузиасты НЛО, третье — официальная вечеринка в Лас-Вегасе от Мэтти Робертса, человека, который и запустил весь этот шум. Передаем, что сейчас происходит в пустыне Невады.

«Они не смогут остановить нас всех». Что сейчас происходит в «Зоне 51»
Фото: @Left_Eye_Images / Twitter

Прежде всего — что такое штурм Зоны 51?

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до того военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Известно, что она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Считается, что база используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения, воздушное сообщение над «Зоной 51» запрещено.

Но люди не отказываются от идеи, что там удерживают инопланетян, и запустили в июле шуточную акцию по ее «штурму». По словам авторов пранка, если встреча будет массовой, то будет больше шансов, что кто-то из толпы выживет и сможет раскрыть миру все секреты базы.

Уже тогда автор мема про «Зону 51», 20-летний Мэттью Робертс пояснил, что штурм был «сатирой», но «некоторые люди восприняли все всерьез». В итоге шутка вышла из-под контроля: на мероприятие зарегистрировались два миллиона человек. Это, разумеется, привлекло внимание военных. Представители ВВС США на всякий случай предупредили, что будут готовы к любым гостям и готовы дать отпор.

Когда стало понятно, что локальная шутка стала чем-то большим, организаторы решили изменить тематику — вместо штурма они анонсировали музыкальный фестиваль Alien Stock неподалеку от военной базы.

Но 12 сентября Мэтти Робертс объявил об отмене мероприятия по причине «отсутствия инфраструктуры и учета факторов риска, плохого планирования и вопиющего пренебрежения безопасностью ожидаемых 10 тысяч участников Alien Stock». По его словам, ближайший к «Зоне 51» городок Рэйчел не выдержит нашествия десятков тысяч посетителей. С этим согласились и 54 местных жителя, которые всерьез испугались, что фестиваль уничтожит их городок, так же, как Вудсток — город Бетел.

Вместо этого автор мема анонсировал бесплатное мероприятие Area 51 Celebration, которое пройдет 19 сентября в центре Лас-Вегаса. Пока там проходит закрытое предварительное мероприятие.

Вместе с тем в Рэйчел все же решили провести фестиваль: владелица местной гостиницы Конни Уэст пригласила 20 местных групп и двух стендаперов. Вот как это выглядит.

В другом ближайшем городке — Хайко с населением около сотни человек — организовали фестиваль Storm Area 51 Basecam для сторонников теории НЛО.

По местному времени штурм планировался на 20 сентября в 4.20 после полудня. По минскому времени это 2.20 ночи 21 сентября. Однако уже сейчас в пустыне Невады происходит много чего интересного.

Что сейчас происходит у самой Зоны?

Несмотря на все фестивали, отдельные ребята все же решили отправиться к самой «Зоне 51». Конечно, это не значит, что они просто зайдут на базу. Во-первых, рядом с Зоной в пустыне можно встретить так называемых camo dudes — это вооруженные правительственные подрядчики, одетые в камуфляж, за рулем белых немаркированных пикапов. Они имеют право задерживать нарушителей до приезда шерифа и, судя по видео, шутить не люябт.

Также ВВС США отправили в Неваду подкрепление на случай, «если ситуация выйдет из-под контроля». Военные будут координировать свои действия с местными правоохранительными органами.

Некие ребята запустили прямую трансляцию штурма. Судя по кадрам, у шлагбаума базы стоит шериф вместе с несколькими людьми, у него в кобуре виден пистолет. Напротив охраны — молодые ребята в забавных костюмах: кто-то надел маску инопланетянина, кто-то пришел с перчаткой Таноса, а один даже притащил с собой гитару. Все веселятся и делают фото на фоне секретного объекта.

Если вам лень смотреть полную версию стрима, то можете посмотреть краткую выдержку.

Или же пролистайте фото.

В интервью news.sky.com представители полиции рассказали, что к «Зоне 51» подошло сфотографироваться примерно 150 человек. «Это общественная земля. Им можно спокойно подходить к воротам. Главное — не пересекать границу», — прокомментировал шериф.

Правда, одна девушка все же попыталась пересечь границу, за что и была задержана.

Но пока все довольно тихо. Фото с огромной толпой у ограды, которое мелькает в соцсетях, кажется очевидным фейком. Уже несколько пользователей запостили его якобы с места событий, но подтверждений тому мы так и не нашли.

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