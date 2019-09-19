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«Они не смогут остановить нас всех». Что сейчас происходит в «Зоне 51»
20.09.2019 17:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 20 сентября, состоится сразу три тематических мероприятия, посвященных «Зоне 51» — засекреченной базе военных США. Одно из них — фестиваль Alienstock в ближайшем к военной базе городке Рэйчел, другое — в городе Хайко, куда приехали энтузиасты НЛО, третье — официальная вечеринка в Лас-Вегасе от Мэтти Робертса, человека, который и запустил весь этот шум. Передаем, что сейчас происходит в пустыне Невады.
Прежде всего — что такое штурм Зоны 51?
Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до того военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Известно, что она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Считается, что база используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения, воздушное сообщение над «Зоной 51» запрещено.
Но люди не отказываются от идеи, что там удерживают инопланетян, и
Уже тогда автор мема про «Зону 51», 20-летний Мэттью Робертс
Когда стало понятно, что локальная шутка стала чем-то большим, организаторы решили изменить тематику — вместо штурма они анонсировали музыкальный фестиваль Alien Stock неподалеку от военной базы.
Но 12 сентября Мэтти Робертс
Вместо этого автор мема
Вместе с тем в Рэйчел все же решили провести фестиваль: владелица местной гостиницы Конни Уэст пригласила 20 местных групп и двух стендаперов. Вот как это выглядит.
В другом ближайшем городке — Хайко с населением около сотни человек — организовали фестиваль Storm Area 51 Basecam для сторонников теории НЛО.
По местному времени штурм планировался на 20 сентября в 4.20 после полудня. По минскому времени это 2.20 ночи 21 сентября. Однако уже сейчас в пустыне Невады происходит много чего интересного.
Что сейчас происходит у самой Зоны?
Несмотря на все фестивали, отдельные ребята все же решили отправиться к самой «Зоне 51». Конечно, это не значит, что они просто зайдут на базу. Во-первых, рядом с Зоной в пустыне можно встретить так называемых
Также ВВС США
Некие ребята запустили
Если вам лень смотреть полную версию стрима, то можете посмотреть краткую выдержку.
Или же пролистайте фото.
В интервью news.sky.com представители полиции
Правда, одна девушка все же попыталась пересечь границу, за что и была задержана.
Но пока все довольно тихо. Фото с огромной толпой у ограды, которое мелькает в соцсетях, кажется очевидным фейком. Уже несколько пользователей запостили его якобы с места событий, но подтверждений тому мы так и не нашли.
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