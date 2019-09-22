Беларусь станет первой страной с обязательной поддержкой IPv6 на уровне провайдеров

Источник материала: IT.Tut.by

С 1 января 2020 года все провайдеры Беларуси должны будут поддерживать интернет-протокол IPv6 наряду с IPv4. Это прописано в новом дополнении к Указу Президента Республики Беларусь № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Аналогов ситуации, когда поддержка протокола последней версии гарантирована на законодательном уровне, пока в мире нет.



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IPv6 — новая версия интернет протокола IP, которая приходит на смену пока еще работающему IPv4. Новый протокол призван решить проблемы предыдущей версии — в первую очередь, ограниченность адресного пространства. В IPv4 физически заканчиваются адреса. В нем на одного человека приходится по 0,5 адреса, а в IPv6 — 4,7×1028. Адрес протокола IPv6 состоит из 128 бит, то есть, он в 4 раза длиннее 32-битного IPv4:

Сегодня на долю IPv6 приходится около 25% глобального трафика. В США и Германии — около 50%. Протокол существует более 20 лет, но резкий скачок развития происходит в последние годы в связи с быстрым ростом количества подключенных к интернету устройств и исчерпанием количества свободных адресов старого протокола.

В Беларуси по сути будет законодательно обеспечен dual stack — параллельное использование двух протоколов с постепенным вытеснением устаревшей версии. Это не значит, что IPv4 полностью исчезнет, а провайдеры будут обязаны заменить все клиентское оборудование. Но теперь если вы захотите использовать роутер с поддержкой 6 версии, то технических препятствий для этого не будет.

Проблем с доступностью сайтов и приложений тоже не возникнет. Когда пользователь пытается попасть на ресурс, работающий по IPv6, провайдер будет проверять, поддерживает ли его оборудование новый протокол. Если да, то трафик пойдет по нему, если нет — по традиционному IPv4. Исчезает сама возможность ситуации, при которой интернет-ресурс и конечный пользователь используют более современную версию протокола, которую не поддерживает провайдер.

— Внедрение протокола IPv6 крайне актуально. В этом вопросе у многих стран в регионе наблюдается отставание от остального мира. В Беларуси IPv6 трафик фактически равен нулю, несмотря на то что сами адреса получены практически всеми членами RIPE NCC: в стране 23 из 25 таких организаций уже имеют адреса и могут их использовать. Это самый высокий относительный показатель во всем СНГ, — комментирует ситуацию Максим Буртиков, директор по внешним связям Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов (RIPE NCC). Именно эта некоммерческая организация поддерживает интернет-инфраструктуру региона и распределяет IP-адреса между интернет-провайдерами, телекоммуникационными организациями.

— RIPE NCC практически исчерпала запасы IPv4 и рассчитывать на старый протокол при развитии бизнеса не приходится, не говоря уже о 5G и Internet of Things, — продолжает Максим Буртиков. — Крупнейшие ресурсы мира уже давно поддерживают IPv6 (Facebook, Google, YouTube) и в таких странах как США, Германия, Индия через IPv6 уже идет больше 40% всего интернет трафика, а в мобильных сетях эта цифра еще выше. RIPE NCC проводила в Минске несколько тренингов за прошедшие пару лет для технических специалистов операторов, чтобы на практике показать, как обеспечить работу по новому протоколу. Важно, чтобы свой контент, по примеру упомянутых Google, Facebook, сделали доступным по IPv6 и белорусские сайты и приложения. Подготовка к повсеместному внедрению IPv6 необходима, чтобы обеспечить ничем не ограниченное свободное развитие отрасли.

Набор изменений в Указ № 60, который регулирует национальную интернет-сферу, готовился несколько лет и включил целый ряд нововведений, выработанных совместно с техническим и бизнес-сообществом, а также государственными ведомствами. Инициатором выступил Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.