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Visa представляет Subscription Manager в Беларуси — современное решение для удобного управления подписками

17.04.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, объявила о запуске Subscription Manager в Республике Беларусь. Сервис стал доступен благодаря партнерству с БСБ Банком, который поддерживает развитие цифровых технологий в стране.

Subscription Manager (Управление подписками) — это современный инструмент, созданный для того, чтобы держатели карт Visa могли легко и удобно управлять своими подписками через мобильные устройства. Решение теперь доступно клиентам БСБ Банка, предоставляя им прозрачность и контроль над регулярными платежами.

С помощью Subscription Manager клиенты БСБ Банка, смогут видеть, где хранятся данные их карт, отслеживать регулярные списания и при необходимости отменять подписки в несколько нажатий. По мере того, как потребители все активнее пользуются подписными сервисами в сферах розничной торговли, продовольственных товаров и других, управление многочисленными платежами становится все более востребованным.

Глобальный рынок подписок продолжает быстро расти. Согласно исследованию (Juniper Research, Global Subscription Economy Market: 2024−2028), к 2028 году объем экономики подписок достигнет почти $ 1 трлн, увеличившись с $ 593 млрд в 2024 году. Visa, в свою очередь, продолжает расширять портфолио своих решений, предлагая современные инструменты, которые помогают эмитентам адаптироваться к новым вызовам.

Ожидания потребителей в отношении удобства и безопасности цифровых платежей продолжают расти. Согласно исследованию Visa (Visa, 2024 Consumer Segment Analysis: How Digital Maturity Shapes Consumer Financial Behavior), 63% респондентов позитивно относятся к будущему, основанному исключительно на цифровых расчетах. Интенсивное внедрение новых цифровых инструментов способствует этому переходу, и все больше пользователей отдают предпочтение мобильным приложениям и кошелькам для управления своими финансами.

Visa Subscription Manager — это дополнение к пакету цифровых инструментов Visa, направленных на улучшение пользовательского опыта и развитие экономики подписок. Благодаря партнерству с БСБ Банком белорусские потребители получают доступ к передовым технологиям, делающим их взаимодействие с цифровыми платежами простым и удобным.

Для получения дополнительной информации о Subscription Manager и других цифровых решениях Visa для эмитентов посетите Visa Developer Center.

Информация о компании Visa:

Visa (NYSE: V) — мировой лидер в индустрии электронных платежей, который ежегодно способствует проведению транзакций между потребителями, бизнесом, финансовыми и государственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа к экономике для всех помогает улучшить благосостояние людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com

 

 

 

 
 
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Visa (NYSE: V), мировой лидер в сфере цифровых платежей, объявила о запуске Subscription Manager в Республике Беларусь. Сервис стал доступен благодаря партнерству с БСБ Банком,...
 
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