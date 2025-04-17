Объявлены финалисты ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2024 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась в 17 категориях.

Период исследования: январь — декабрь 2024 года.

Методология исследования

Методология исследования предполагает анализ поискового спроса в отношении фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.

Исследование направлено на оценку потребительского интереса в интернете. Методология предполагает анализ частоты запросов — количества обращений пользователей к поисковым системам по запросам, связанным с фармпроизводителями.

Подробнее о методологии можно узнать здесь .

Анализ проводился в следующих категориях:





Полный список производителей-финалистов по категориям доступен здесь .

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с высоким уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители вошли в финальную выборку по результатам 2021, 2022 и 2023 года можно узнать здесь , здесь и здесь .

Объявление результатов исследования Pharma Digital Awards 2024 состоится в апреле 2025 года.