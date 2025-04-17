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Объявлены финалисты ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG
17.04.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания AMDG опубликовала шорт-лист
Период исследования: январь — декабрь 2024 года.
Методология исследования
Методология исследования предполагает анализ поискового спроса в отношении фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.
Исследование направлено на оценку потребительского интереса в интернете. Методология предполагает анализ частоты запросов — количества обращений пользователей к поисковым системам по запросам, связанным с фармпроизводителями.
Подробнее о методологии можно узнать
Анализ проводился в следующих категориях:
Полный список производителей-финалистов по категориям доступен
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.
Объявление результатов исследования Pharma Digital Awards 2024 состоится в апреле 2025 года.
Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно
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Компания AMDG опубликовала шорт-лист Pharma Digital Awards 2024 - ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения...
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