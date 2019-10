Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Источник материала: IT.Tut.by

Москвич обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред». Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на «Говорит Москва» .



В документе, оказавшемся в распоряжении радиостанции, указано, что заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins — это реально существующая криптовалюта, созданная специально для ЛГБТ-сообщества. Перевод, по словам заявителя, сопровождался сообщением на английском «Don't blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».

«Я подумал: действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», — написал москвич. По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму».

За два месяца он «погряз в интимной близости» и начал встречаться с мужчиной. Заявитель сообщил, что его жизнь изменилась в худшую сторону, он «не может выбраться назад» и не знает, как рассказать обо всем родителям.

На сайте Пресненского районного суда Москвы сообщается , что дело готовится к рассмотрению.