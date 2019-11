«Десять хороших мальчиков и девочек». СМИ США (и мы) вспомнили собак, ставших героями войн

Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на то, что собак обычно не спрашивают, хотят ли они на войну, зачастую четвероногие милахи оказывают очень серьезную помощь солдатам. Американское издание We Are The Mighty вспомнило собак, которые стали настоящими героями нескольких войн. А мы дополнили список несколькими своими кандидатурами. Отметим, что это просто перечисление животных, мы не стремились никак расставить их по степени важности.

Сфера применения обученных собак на войне довольно широка: в разное время они работали саперами, диверсантами, охранниками, непосредственно участвовали в боях. И даже просто вдохновляли военных, становясь талисманами подразделений.

1. Бостонский питбультерьер Стабби. Самый известный боевой пес из США в Первой мировой



Фото: wikipedia.org

До того, как Стабби стал звездой, он был обычным бездомным песиком, который прибился к учебному центру армии США в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут.

В то время американские солдаты усиленно тренировались, собираясь отправиться в Европу, на поля Первой мировой. На одной из тренировок рядовой Роберт Конрой заметил Стабби и приютил его — пес оказался настолько смышленым, что научился даже отдавать воинское приветствие, поднося к голове переднюю лапу.

Контрабандой Стабби переправили через океан, и собака оказалась на передовой в качестве талисмана 102-го пехотного полка 26-й дивизии армии США. Буквально с первого дня Стабби оказался под огнем и вскоре был отравлен газами. К счастью, пес выжил и в итоге стал крайне чувствителен к запаху отравляющих газов и даже к звуку падения газовых снарядов. Любая газовая атака приводила Стабби в возбуждение, он начинал лаять и кусаться, и тем предупреждал солдат, возможно, спасая им жизни.

Также собака быстро проявила талант в поиске раненых — Стабби даже научился отличать английскую речь от немецкой. Ему довелось и находить своих раненых, и взять в плен немецкого солдата. За это Стабби был удостоен неслыханной ранее чести: он стал первым и единственном псом, который получил за подвиг звание сержанта.

Весной 1918 года он получил большое количество осколочных ранений и снова благополучно вылечился — а после еще и подбадривал и веселил раненых солдат в госпитале.

Когда армия США взяла город Шато-Тьерри, благодарные женщины подарили Стабби в знак уважения замшевое пальто, на котором пес мог носить все свои медали. Всего он в итоге побывал в 17 боях и в конце войны отправился обратно за океан. На родине собака стала знаменитостью, встречалась с тремя президентами. В 1926 году Стабби умер. Его замшевое пальто хранится в Смитсоновском институте.

2. Рэгс — терьер и спаситель сотен людей



Фото: wikipedia.org

Терьер Рэгс был обычной беспризорной собакой на улицах Парижа во время Первой мировой войны. Однако встреча с рядовым армии США Джорджем Донованом привела к тому, что собака попала на Западный фронт Первой мировой.

Рэгс быстро научился передавать сообщения для отряда Донована и вскоре стал полноценным военнослужащим 26-го пехотного полка. По отзывам сослуживцев, доставленная им своевременная информация спасла сотни жизней. Терьер также научился предупреждать солдат о газовых атаках.

Впрочем, это не спасло собаку от отравления — летом 1918 года собака лишилась от газа зрения и потеряла возможность служить в армии. Однако Рэгса удачно доставили в США, и он прожил еще 18 лет в штате Мэриленд, скончавшись только в 1936 году.

3. Чипс — овчарка, в одиночку обезвредившая пулеметное гнездо



Источник: historycollection.co

Овчарка Чипс, в отличие от двух предыдущих собак, не был бездомным псом — он стал одним из тысяч питомцев, которых хозяева отправили в центры подготовки к охране и патрулированию для армии.

Он участвовал в кампаниях Второй мировой войны в Африке, Италии и Франции. Слава пришла к Чипсу во время высадки союзников на Сицилию в 1943 году. Во время ожесточенных боев взвод американских солдат, сопровождаемый Чипсом, попал под сильный пулеметный огонь — его вели из крестьянского дома. Подразделение не могло даже поднять голов — но не Чипс. Собака побежала в дом — оттуда послышался шум, а затем выстрелы прекратились. Из двери вышел итальянский солдат, в которого вцепился Чипс, а за ним еще три солдата.

Овчарка была ранена, голова обожжена порохом. В госпитале псу оказали медпомощь, и он тут же вернулся в строй, буквально сразу же совершив свой следующий подвиг — отправившись с солдатами в караул, овчарка учуяла и обезвредила группу итальянских солдат.

Впоследствии у Чипса было много других миссий — так, он участвовал в обеспечении безопасности встречи президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Собака получила медали «Пурпурное сердце», «Серебряная звезда», «За выдающиеся заслуги» и вернулась домой героем в 1945 году. К сожалению, после этого Чипс прожил всего год.

4. Немо — немецкая овчарка, прошедшая Вьетнам



Источник: We Are The Mighty

Американские ВВС приобрели Немо в 1964 году для обучения по программе подготовки сторожевых собак, которых планировалось использовать во Вьетнаме. Пес подружился с летчиком Робертом Торнебургом и вместе с ним прибыл на авиабазу Тан Сон Нхут в Сайгоне (столице Южного Вьетнама). Там Немо начал служить в качестве сторожевой собаки 377-й эскадрильи.

3 декабря 1966 года к авиабазе подобрались северовьетнамские партизаны-вьетконговцы и попытались ее захватить. Первый натиск удалось отбить, и на следующий день Торнебург и Немо отправились в патрулирование около местного кладбища.

Рядом с одной из могил Немо забеспокоился, и не зря — как выяснилось, там притаились вьетконговцы. Торнебург открыл огонь, но тут же был ранен сам, ранение получила и овчарка. Но Немо боль оказалась нипочем, он в одиночку бросился на врагов и сумел выиграть время, которого хватило, чтобы вызвать подмогу.

Отогнав вьетконговцев, собака закрыла хозяина своим телом и не двигалась с места, даже когда прибыла подмога — сотрудникам авиабазы пришлось оттаскивать пса от раненого Торнебурга.

И хозяин, и собака выжили, но Немо потерял правый глаз. В итоге собаку отправили домой — Немо оказался первым четвероногим солдатом Вьетнамской войны, которого вернули в Америку. Там овчарка прожила оставшиеся пять лет своей жизни.

5. Лекс — овчарка-сапер из Ирака



Photo by L. Rich

Собака Лекс (как и Немо — немецкая овчарка) была специально обучена для поиска взрывчатых веществ, и в итоге направлена на службу в Фаллуджу, Ирак. Там он служил сапером вместе со своим хозяином Дастином Джеромом Ли.

Совместная служба человека и собаки долго не продлилась — в результате обстрела в 2007 году Дастин погиб, а Лекс был ранен. После того, как овчарка поправилась, ее наградили «Пурпурным сердцем». Вышедшего в отставку по ранению пса приютила семья ее погибшего хозяина, и он прожил в их доме до своей смерти в 2012 году.

6. Каир — бельгийский малинуа, ловивший Усаму бен Ладена



Бельгийский малинуа. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia.org

Каир — представитель породы бельгийских малинуа. Такие собаки очень высоко ценятся за свою способность эффективно действовать в различных опасных ситуациях, поэтому их охотно используют отряды спецназа по всему миру.

Каир был частью команды SEAL, которая занималась поисками Усамы бен Ладена во время пакистанского рейда в 2011 году. К сожалению, фотографий собаки не сохранилось, но выше вы можете увидеть, как выглядят псы этой породы.

Известно, что Каир был отлично обучен — умел контролировать большие группы людей, искать бомбы и мины-ловушки. Он был частью команды, перекрывавшей периметр во время рейда. Его задачей было искать фальшивые стены и скрытые проходы на случай, если лидер «Аль-Каиды» попытается скрыться. Как известно, бен Ладену уйти не удалось.

Во время встречи Барака Обамы с командой SEAL, ликвидировавшей «террориста № 1», присутствовал и Каир.

7. Лукка — полукровка, выполнивший более 400 миссий



Photo by Cpl. Jennifer Pirante

Лукка — наполовину немецкая овчарка, наполовину бельгийский малинуа — разыскивала мины и бомбы в Афганистане. Собака прослужила в вооруженных силах США более шести лет, выполнила более 400 миссий и обнаружила около 40 взрывных устройств. В результате псу не повезло, и в 2012 году он подорвался на мине, потеряв лапу. Хозяин собаки Хуан Родригес среагировал мгновенно, перекрыл кровотечение жгутом и унес пса в безопасное место.

После излечения Лукку отправили в Калифорнию. В 2016 году он получил Медаль Марии Дикин — высшую награду Великобритании, которую вручают животным.

8. Конан. Собака, прославившаяся буквально на днях

Следующий герой стал известен буквально несколько недель назад. Бельгийский малинуа Конан помог ликвидировать лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года. Именно его фото опубликовал президент Дональд Трамп после того, как Пентагон отказался рассекречивать информацию о Конане.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил на пресс-конференции, что Конан был «слегка ранен» во время миссии по уничтожению аль-Багдади.

Согласно сообщению американских военных, лидера ИГ нашли в тоннеле в Сирии, где он находился вместе с тремя детьми. Собака начала преследовать его, и аль-Багдади привел в действие «пояс шахида», подорвав себя и своих детей.

9. Джульбарс — великий сапер



Часто утверждается, что собака на этом фото и есть Джульбарс. На самом деле, это другой Джульбарс, к минно-розыскному делу отношения не имевший. Фото: wikipedia.org

Джульбарс был личной собакой единственной женщины-руководителя кинологической службы Дины Варац. Овчарка была великолепно подготовлена в качестве «искателя» мин. Известно, что менее чем за год, с сентября 1944 по август 1945 года, Джульбарс смог обнаружить порядка 7500 мин — это невероятно много.

К сожалению, мы не очень много знаем об этой собаке, а ее биография окутана мифами. Пишут, что пса наградили медалью «За боевые заслуги», но наградного листа с его кличкой нет, и свидетельств, что животных награждали этой медалью вообще — тоже. Сообщают, что по личному указанию Сталина раненого Джульбарса несли на шинели (иногда добавляют, что на шинели самого «отца народов») на Параде Победы, но ни на одном кадре этого парада никаких шинелей и лежащих на них собак нет.

По некоторым сведениям, Джульбарс снимался и в кино после войны — и снова подтверждений нет. Неоспоримым является только невероятное количество найденных овчаркой «смертельных подарков».

10. Дина — неудачливый камикадзе и гениальный диверсант

Утверждается, что собака справа — Дина, но достоверность не подтверждена. Источник: ok.ru

Овчарка Дина тренировалась у той же Дины Варац, которой принадлежал Джульбарс. В Центральной школе военного собаководства изначально она прошла довольно жуткий курс обучения на истребителя танков. Жуткий — потому что такие собаки изначально планировались как одноразовые, их задачей было подбежать под днище вражеского танка и подорвать его (вместе с собой).

К счастью, «камикадзе» овчарке побыть так и не удалось. Впоследствии Дину переучили на минера, а затем дали самую экзотическую профессию собаки-диверсанта.

В этом качестве собака и совершила свой величайший подвиг во время «рельсовой войны» в Беларуси: сумела подорвать воинский эшелон, сбросив перед ним взрывное устройство и выдернув чеку капсюля-воспламенителя. И даже выжила при этом — взрыв ее не задел.

Впоследствии Дина выполняла миссии по разминированию. Рабаотала успешно: ни разу не подорвалась и пережила войну.