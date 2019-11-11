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В России заменят СВД новой снайперской винтовкой

12.11.2019 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новейшая снайперская винтовка Чукавина заменит легендарную СВД и пойдет в серийное производство уже в ближайшие два года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева.

В России заменят СВД новой снайперской винтовкой
Фото: концерн «Калашников»

По его словам, новая винтовка будет снайперским оружием тактического предназначения. Замена СВД на СВЧ обусловлена тем, что система Драгунова сильно устарела — на вооружение ее приняли в 1963 году, и с тех пор винтовка практически не улучшалась и не совершенствовалась. До недавнего времени характеристик оружия военным хватало, но сейчас времена изменились, и к снайперским винтовкам предъявляются новые требования.

СВЧ — новейшая разработка концерна «Калашникова», винтовка изготавливается в трех калибрах (российский 7,62×54R, 7,62×51 NATO и 8,6×70 мм Magnum). Ствол, ствольная коробка и приклад находятся на одной линии — это позволяет уменьшить подброс оружия. Для установки различного навесного оборудования на винтовке предусмотрена планка Пикатинни, магазин используется тот же, что и для СВД.

 
 
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Новейшая снайперская винтовка Чукавина заменит легендарную СВД и пойдет в серийное производство уже в ближайшие два года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь...
 
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