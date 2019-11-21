Фото в Twitter «доказывает», что Грета Тунберг - путешественница во времени

Источник материала: IT.Tut.by

Может ли экоактивистка Грета Тунберг быть путешественницей во времени? Пользователи Twitter считают, что да. Причина — в фото 1898 года. Об этом пишет The Guardian.



Грета Тунберг. Фото: Leonhard Lenz / wikipedia.org

Несколько дней назад блогер Джек Стрэндж (Jack Strange) опубликовал в Twitter фото 120-летней давности. Внезапно оказалось, что девочка на снимке удивительно похожа на 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, причем не только лицом, но и прической.

«Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — шутит блогер.

So, 'Greta Thunberg' is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack — J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

Что же это за фото? Оно является частью обширной коллекции фотографа Эрика Хегга (Eric Hegg), работавшего в конце XIX века, и датировано 1898 годом. На нем изображено, как дети моют золото на территории канадского Юкона.

Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898 pic.twitter.com/NA1yRrWRSP — Cool History (@history2cool) November 19, 2019

Никто из детей на фотографии не подписан, что затрудняет определение их личностей. Известны только дата и место — поселение Доминион-Крик на Клондайке. Тем не менее снимок отражает суровую реальность, с которой столкнулись многие семьи золотоискателей.

Однако сотрудники архива Вашингтонского университета в Сиэтле сомневаются, что фотография в их коллекции свидетельствует о путешествующей во времени шведке. Коллекция Хегга была передана в дар Вашингтонскому университету более 50 лет назад, и этот снимок давно известен персоналу не из-за сходства девочки с Тунберг, а из-за того, что на нем изображены настолько маленькие дети, работающие на руднике.