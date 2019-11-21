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Фото в Twitter «доказывает», что Грета Тунберг - путешественница во времени

22.11.2019 21:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Может ли экоактивистка Грета Тунберг быть путешественницей во времени? Пользователи Twitter считают, что да. Причина — в фото 1898 года. Об этом пишет The Guardian.

Фото в Twitter «доказывает», что Грета Тунберг - путешественница во времени
Грета Тунберг. Фото: Leonhard Lenz / wikipedia.org

Несколько дней назад блогер Джек Стрэндж (Jack Strange) опубликовал в Twitter фото 120-летней давности. Внезапно оказалось, что девочка на снимке удивительно похожа на 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, причем не только лицом, но и прической.

«Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — шутит блогер.

Что же это за фото? Оно является частью обширной коллекции фотографа Эрика Хегга (Eric Hegg), работавшего в конце XIX века, и датировано 1898 годом. На нем изображено, как дети моют золото на территории канадского Юкона.

Никто из детей на фотографии не подписан, что затрудняет определение их личностей. Известны только дата и место — поселение Доминион-Крик на Клондайке. Тем не менее снимок отражает суровую реальность, с которой столкнулись многие семьи золотоискателей.

Однако сотрудники архива Вашингтонского университета в Сиэтле сомневаются, что фотография в их коллекции свидетельствует о путешествующей во времени шведке. Коллекция Хегга была передана в дар Вашингтонскому университету более 50 лет назад, и этот снимок давно известен персоналу не из-за сходства девочки с Тунберг, а из-за того, что на нем изображены настолько маленькие дети, работающие на руднике.

 
 
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Может ли экоактивистка Грета Тунберг быть путешественницей во времени? Пользователи Twitter считают, что да. Причина — в фото 1898 года. Об этом пишет The Guardian.
 
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