«Отец» Всемирной паутины решил спасти интернет

Тим Бернерс-Ли — создатель URI, URL, HTTP, HTML, Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины — в материале для The New York Times рассказал о своем плане «исправления» интернета. Кратко об этом пишет The Guardian.



Тим Бернерс-Ли. Фото: wikipedia

За эти «исправления», по версии Тима, будет отвечать организация под названием World Wide Web Foundation — она создавалась при его участии. Цель всей кампании под названием Contract for the Web — уберечь Сеть от «политических манипуляций, фальшивых новостей, нарушения конфиденциальности пользователей и других сил, способных повергнуть мир в цифровую антиутопию».

Поддержать идею решили более 150 компаний, в числе которых как частные организации (например, Google, Microsoft, Facebook), так и государственные компании. Авторы Contract for the Web подчеркивают, что «правительства должны делать все возможное, чтобы любой желающий имел возможность использовать Сеть и при этом быть уверенным в сохранности личной информации».

Кроме того, пользователи должны «иметь доступ к хранящейся на них информации и иметь право давать согласие (или отказ) на обработку этих данных». Один из руководителей World Wide Web Foundation заявил: «Способность интернета оставаться „силой добра“ находится под угрозой — люди требуют перемен».