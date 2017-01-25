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Разыскиваемый полицией РФ чеченец задержан в Бресте

26.01.2017 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Гражданин России, житель Чечни, разыскиваемый российской полицией, задержан на железнодорожном вокзале в Бресте, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Разыскиваемый полицией РФ чеченец задержан в Бресте
© flickr.com/ kobakou
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"На вокзале Бреста пограничники выявили гражданина России, жителя Чеченской Республики. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина разыскивается российскими правоохранительными органами", – сказали в ГПК.

По информации комитета, в квартире, которую снимал задержанный, пограничники нашли еще двух российских граждан России, находившихся на территории Беларуси более пяти месяцев без регистрации, нарушив порядок пребывания иностранных граждан в республике.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания и передали милиции для дальнейшего разбирательства.

В ГПК также уточнили, что брестчанину, который сдал квартиру иностранным гражданам, грозит штраф в размере до 20 базовых величин (460 рублей).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестчанину, который сдал квартиру иностранным гражданам, грозит штраф в размере до 20 базовых величин.

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