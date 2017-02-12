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Неуловимого офисного вора смогли наконец поймать в Гомеле

13.02.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции сумели задержать мужчину, который подозревается в совершении серии краж из офисов областного центра – вора разыскивали на протяжении двух лет, сообщило УВД Гомельского облисполкома.

Неуловимого офисного вора смогли наконец поймать в Гомеле
© Ben Loomis
Милиция задержала с поличным серийных воров- "аккумуляторщиков"

Кражи совершались из офисов фирм и индивидуальных предпринимателей, но преступник практически не оставлял следов. Кроме того, оперативники не могли найти даже зацепок, которые могли бы помочь установить личность злоумышленника.

"В ночь на 11 февраля в поле зрения наряда попал мужчина, светивший в одно из окон фонариком – в три часа ночи это показалось им подозрительным", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что 42-летний гомельчанин был доставлен в райотдел, а позже оперативники установили, что это именно тот неуловимый вор.

На сегодня милиции известно о десяти кражах, совершенных гомельчанином. В его подвале оперативники нашли склад предметов и вещей – их предстоит сверить со списками похищенного. 

В УВД уточнили, что мужчина выбирал офисы очень тщательно: обворовывал те, где не было сигнализации, видеонаблюдения и сторожей. Перед кражами он изучал распорядок их работы, при этом вел наблюдение за "объектами" даже по ночам.

По словам собеседников Sputnik, из помещений мужчин брал все – офисную технику, компьютеры, спиртное, продукты и инструменты. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ночной грабитель уносил из офисов все, что попадалось ему на глаза – инструмент, компьютеры и даже продукты.

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