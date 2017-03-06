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Беглый наркоторговец из России задержан в Гомеле

07.03.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле гражданина России, который в РФ был объявлен в международный розыск, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Беглый наркоторговец из России задержан в Гомеле
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Россиянин с полкило гашиша задержан в Минске

Вышли на 27-летнего россиянина, осужденного на родине за торговлю наркотическими веществами, благодаря полученной оперативной информации, что молодой человек с недавнего времени живет в областном центре.

"Он был задержан на привокзальной площади. Оперативники связались с российскими коллегами, которые подтвердили, что задержанный находится в международном розыске", – сказал Пристромов.

По словам представителя УВД, мужчина в феврале текущего года в Екатеринбурге был осужден за торговлю наркотиками – он получил более девяти лет колонии строгого режима. Однако мужчина, находившийся под домашним арестом, не явился на оглашения приговора и пропал. 

Пристромов уточнил, что сейчас преступник заключен под стражу и в дальнейшем будет экстрадирован в Россию.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сейчас преступник заключен под стражу и в дальнейшем будет экстрадирован в Россию.

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