Трех женщин из Бреста пытались вывезти в Россию для занятия проституцией

Сотрудники милиции задержали двух жителей Могилева, которые пытались вывезти в Россию трех брестчанок для занятия проституцией, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

По оперативной информации мужчины с 4 по 7 июня занимались в Бресте рекрутингом женщин для последующей отправки за границу. 7-го числа автомобиль, в котором находились двое подозреваемых и трое брестчанок, остановили на трассе М1 вблизи деревни Федьковичи Жабинковского района.

В отношении жителей Могилева возбудили уголовное дело по статье за покушение на организацию и использование занятия проституцией, сопряженное с вывозом за пределы государства. Если вина мужчин будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.