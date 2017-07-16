ДТП на М1: пассажиры на заднем сиденье Citroen не были пристегнуты

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП на трассе М1, в результате которого женщина пенсионного возраста скончалась в больнице от полученных травм, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Жуткое ДТП произошло в Кобринском районе в минувшее воскресенье — фура под управлением жителя Калининграда врезалась в попутный Citroen Xsara, пропускавший пешехода, в результате легковушка сбила переходившую проезжую часть женщину.

Пенсионерка умерла в больнице

От удара сзади Citroen выехал на нерегулируемый пешеходный переход, находящийся возле остановки общественного транспорта. В этот момент на нем находилась 57-летняя жительница деревни Перки.

Женщина после ДТП была помещена в больницу, где спустя два часа скончалась от полученных травм.

На кадрах, снятых очевидцами , видно, что задняя часть легковушки получила сильные повреждения — багажник автомобиля буквально оказался в салоне. Передняя часть большегруза также получила повреждения в результате дорожного инцидента.

Фактор ремня безопасности

По информации ГАИ, в "Ситроене" находились шесть человек: водитель, трое несовершеннолетних детей, а также две женщины, одна из которых находилась на переднем пассажирском сиденье. Пятеро из них получили травмы и были госпитализированы. Одна из пассажирок после осмотра была отпущена домой.

Пассажиры, находившиеся на заднем сиденье Citroen, как отметили в ГАИ, не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие находятся в Кобринской районной больнице.

ГАИ не информирует о том, были ли все водители-участники ДТП трезвы в момент аварии, также нет информации о том, находились ли пострадавшие дети в специальных удерживающих устройствах.