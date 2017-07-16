|
ДТП на М1: пассажиры на заднем сиденье Citroen не были пристегнуты
17.07.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП на трассе М1, в результате которого женщина пенсионного возраста скончалась в больнице от полученных травм, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
Жуткое ДТП произошло в Кобринском районе в минувшее воскресенье — фура под управлением жителя Калининграда врезалась в попутный Citroen Xsara, пропускавший пешехода, в результате легковушка сбила переходившую проезжую часть женщину.
Пенсионерка умерла в больнице
От удара сзади Citroen выехал на нерегулируемый пешеходный переход, находящийся возле остановки общественного транспорта. В этот момент на нем находилась 57-летняя жительница деревни Перки.
Женщина после ДТП была помещена в больницу, где спустя два часа скончалась от полученных травм.
На
Фактор ремня безопасности
По информации ГАИ, в "Ситроене" находились шесть человек: водитель, трое несовершеннолетних детей, а также две женщины, одна из которых находилась на переднем пассажирском сиденье. Пятеро из них получили травмы и были госпитализированы. Одна из пассажирок после осмотра была отпущена домой.
Пассажиры, находившиеся на заднем сиденье Citroen, как отметили в ГАИ, не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие находятся в Кобринской районной больнице.
ГАИ не информирует о том, были ли все водители-участники ДТП трезвы в момент аварии, также нет информации о том, находились ли пострадавшие дети в специальных удерживающих устройствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из пассажирок после осмотра медиками была отпущена домой, остальные ехавшие в Citroen находятся в районной больнице Кобрина.
|
Архив (ЧП)
Комментарии