ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП на М1: пассажиры на заднем сиденье Citroen не были пристегнуты

17.07.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП на трассе М1, в результате которого женщина пенсионного возраста скончалась в больнице от полученных травм, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Жуткое ДТП произошло в Кобринском районе в минувшее воскресенье — фура под управлением жителя Калининграда врезалась в попутный Citroen Xsara, пропускавший пешехода, в результате легковушка сбила переходившую проезжую часть женщину.

Пенсионерка умерла в больнице

От удара сзади Citroen выехал на нерегулируемый пешеходный переход, находящийся возле остановки общественного транспорта. В этот момент на нем находилась 57-летняя жительница деревни Перки.

Женщина после ДТП была помещена в больницу, где спустя два часа скончалась от полученных травм.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что задняя часть легковушки получила сильные повреждения — багажник автомобиля буквально оказался в салоне. Передняя часть большегруза также получила повреждения в результате дорожного инцидента.

Фактор ремня безопасности

По информации ГАИ, в "Ситроене" находились шесть человек: водитель, трое несовершеннолетних детей, а также две женщины, одна из которых находилась на переднем пассажирском сиденье. Пятеро из них получили травмы и были госпитализированы. Одна из пассажирок после осмотра была отпущена домой.

Пассажиры, находившиеся на заднем сиденье Citroen, как отметили в ГАИ, не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие находятся в Кобринской районной больнице.

ГАИ не информирует о том, были ли все водители-участники ДТП трезвы в момент аварии, также нет информации о том, находились ли пострадавшие дети в специальных удерживающих устройствах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из пассажирок после осмотра медиками была отпущена домой, остальные ехавшие в Citroen находятся в районной больнице Кобрина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На водохранилище под Солигорском спасли двух рыбаков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика