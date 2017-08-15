Сельчане пытались линчевать воришку в Лидском районе

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в одной из деревень Лидского районе вора, над которым местные жители хотели устроить самосуд, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



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По данным правоохранителей, мужчина 1976 года рождения устроил настоящий "террор" для односельчан: из домов и сараев пропадало все, что плохо лежит – начиная от вилок и ложек до денег. Проблемы в деревне начались после того, как злоумышленник вернулся на родину после отбывания срока за совершение краж.

"За руку его поймать не удавалось, пока на днях вор не оступился. Дождавшись, когда односельчанка покинет свой дом, он камнем разбил стекло, пробрался внутрь и похитил продукты питания. Когда вылезал обратно в окно, его заметили люди и организовали преследование, параллельно вызвав милицию", – сказали в УВД.

В управлении уточнили, что ловили вора всей деревней, причем появление наряда спасло подозреваемого – часть местных жителей предлагала наказать виновного прямо на месте и крайне радикально.

В отношении подозреваемого милицией было возбуждено уголовное дело.

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