Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Подросток-велосипедист получил смертельный травмы в результате наезда электропоезда Stadler на железнодорожном переезде в Смолевичах, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.



© Pixabay Вильнюсский поезд насмерть сбил женщину в Олехновичах

Трагедия произошла в понедельник 14 августа после полудня: мальчик на велосипеде решил проскочить переезд несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал железнодорожного светофора. Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил велосипедиста и применил экстренное торможение.

"Избежать наезда не удалось, от полученных травм школьник скончался", – сказали в УВД.

По информации управление, в текущем году это уже пятый несчастный случай на железнодорожных путях в Смолевичском районе. Четыре из них были зафиксированы этим летом.