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Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах

16.08.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Подросток-велосипедист получил смертельный травмы в результате наезда электропоезда Stadler на железнодорожном переезде в Смолевичах, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах
© Pixabay
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Трагедия произошла в понедельник 14 августа после полудня: мальчик на велосипеде решил проскочить переезд несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал железнодорожного светофора. Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил велосипедиста и применил экстренное торможение.

"Избежать наезда не удалось, от полученных травм школьник скончался", – сказали в УВД.

По информации управление, в текущем году это уже пятый несчастный случай на железнодорожных путях в Смолевичском районе. Четыре из них были зафиксированы этим летом.

 
Теги: Минск
 
 
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Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил мальчика и применил экстренное торможение.

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