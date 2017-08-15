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Скоростной Stadler насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Смолевичах
16.08.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Подросток-велосипедист получил смертельный травмы в результате наезда электропоезда Stadler на железнодорожном переезде в Смолевичах, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
Трагедия произошла в понедельник 14 августа после полудня: мальчик на велосипеде решил проскочить переезд несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал железнодорожного светофора. Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил велосипедиста и применил экстренное торможение.
"Избежать наезда не удалось, от полученных травм школьник скончался", – сказали в УВД.
По информации управление, в текущем году это уже пятый несчастный случай на железнодорожных путях в Смолевичском районе. Четыре из них были зафиксированы этим летом.
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Машинист поезда Stadler, который следовал из Орши в столицу, заметил мальчика и применил экстренное торможение.
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