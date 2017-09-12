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Полиция сорвала оргию белорусского "гуру пикапа" в центре Москвы

12.09.2017 16:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Скандал с тремя "ученицами" белорусского "гуру секса и соблазнения" Алекса Лесли (Алексея Кириллова) обсуждают в СМИ и рунете: девушки занялись сексом с незнакомым мужчиной на набережной Тараса Шевченко в Москве, а позже соответствующее видео было опубликовано в интернете. Инцидент заинтересовал и правоохранительные органы.

Полиция сорвала оргию белорусского "гуру пикапа" в центре Москвы
© Pixabay
Психолог о жестоких тренингах и униженных слушателях

Сорванная оргия

Сотрудники полиции потревожили "гуру пикапа" во время очередной "встречи" с тремя девушками в гостиничном номере. Они не только прервали оргию Алекса Лесли, но и вызвали всех ее участников в участок.

В полицию поехали три "рабыни-ученицы" Лесли, которые были героинями порнографического видео. У всех — яркие псевдонимы: Саша Травка, Настя Рыбка и Мария Миша.

Девушки заявили полицейским, что на набережной выполняли требования "хозяина" — самого Лесли, который наблюдал за происходящим по видеотрансляции и корректировал процесс в режиме реального времени.

Скоро состоится суд, на котором решится, будут ли участницы оргии арестованы за злостное хулиганство и распространение порно.

Секс-гуру на свободе

Самого Лесли из участка отпустили — его причастность к интимному процессу на набережной не доказана, а другие видео, в том числе и в его социальных сетях, не нарушают законодательство.

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© Sputnik / Виктор Толочко
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В 2016 году Лесли обвиняли в домогательствах и белоруски — посетительницы его секс-тренингов. Впрочем, никаких дел в Беларуси в отношении него не возбуждали — как и сейчас в России. Но правоохранители подчеркивают: за "секс-гуру" теперь будут следить внимательнее.

Так кто такой Лесли?

35-летний Алексей Кириллов — уроженец Витебска, который прославился благодаря интернету. В сети были и первые публикации его книг, которые позже находили и печатного издателя. В своих книгах Кириллов рассказывает о том, как соблазнять девушек, "раскручивать" их на секс.

Среди самых известных объектов творчества Лесли — "ЖЖизнь без трусов", "Как проснуться в гостях: секреты успешных свиданий".

Кроме этого, Лесли активно проводит тренинги — как мастер-классы по соблазнению для мужчин, так и "уроки секса" для женщин. Сам он не скрывает, что пропагандирует философию "свободной любви" и БДСМ, то есть спектр его сексуальных увлечений достаточно широк.

Несколько раз в отношении Лесли звучали обвинения в создании притона, также на него жаловались разные девушки. Но по-прежнему мужчина остается на свободе: состава преступления в его действиях правоохранительные органы не усматривают.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Рабыни-ученицы" белорусского тренера по пикапу и любителя БДСМ занялись сексом с незнакомым мужчиной прямо на набережной в центре столицы РФ.

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