Молодая женщина умерла в Лиде после пьянки в поезде

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Лидский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 36-летней жительницы Житковичского района, которая скончалась в Лиде от отравления спиртным, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гражданка была госпитализирована в районном центре 17 октября – в больницу ее привезли с железнодорожной станции "Лида", на которую женщина прибыла дизельным поездом из Вороновского района.

"Медицинские работники констатировали у нее признаки острого отравления суррогатами алкоголя, алкогольного отравления тяжелой степени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 19 октября женщина скончалась", – сказал Шершеневич.

Следователи Лидского райотдела СК выяснили, что она приехала из Гомельской области с сожителем на сезонные работы в одно из сельскохозяйственных предприятий в Вороновском районе. По словам представителя УСК, ежедневно в пути она употребляла спиртное.

Шершеневич уточнил, что для установления причины смерти женщины управлением ГКСЭ по Гродненской области в настоящее время проводится экспертиза, изучается состав употребленного ею алкоголя.

Кроме того, следователи и сотрудники милиции выясняют, где женщина и ее сожитель купили суррогатный алкоголь.