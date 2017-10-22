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Молодая женщина умерла в Лиде после пьянки в поезде
23.10.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Лидский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 36-летней жительницы Житковичского района, которая скончалась в Лиде от отравления спиртным, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Гражданка была госпитализирована в районном центре 17 октября – в больницу ее привезли с железнодорожной станции "Лида", на которую женщина прибыла дизельным поездом из Вороновского района.
"Медицинские работники констатировали у нее признаки острого отравления суррогатами алкоголя, алкогольного отравления тяжелой степени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 19 октября женщина скончалась", – сказал Шершеневич.
Следователи Лидского райотдела СК выяснили, что она приехала из Гомельской области с сожителем на сезонные работы в одно из сельскохозяйственных предприятий в Вороновском районе. По словам представителя УСК, ежедневно в пути она употребляла спиртное.
Шершеневич уточнил, что для установления причины смерти женщины управлением ГКСЭ по Гродненской области в настоящее время проводится экспертиза, изучается состав употребленного ею алкоголя.
Кроме того, следователи и сотрудники милиции выясняют, где женщина и ее сожитель купили суррогатный алкоголь.
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Для установления причины смерти женщины управлением ГКСЭ по Гродненской области в настоящее время проводится экспертиза, изучается состав употребленного ею...
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