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Молодая женщина умерла в Лиде после пьянки в поезде

23.10.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт – Sputnik. Лидский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти 36-летней жительницы Житковичского района, которая скончалась в Лиде от отравления спиртным, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Молодая женщина умерла в Лиде после пьянки в поезде
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Гражданка была госпитализирована в районном центре 17 октября – в больницу ее привезли с железнодорожной станции "Лида", на которую женщина прибыла дизельным поездом из Вороновского района.

"Медицинские работники констатировали у нее признаки острого отравления суррогатами алкоголя, алкогольного отравления тяжелой степени. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 19 октября женщина скончалась", – сказал Шершеневич. 

Следователи Лидского райотдела СК выяснили, что она приехала из Гомельской области с сожителем на сезонные работы в одно из сельскохозяйственных предприятий в Вороновском районе. По словам представителя УСК, ежедневно в пути она употребляла спиртное. 

Шершеневич уточнил, что для установления причины смерти женщины управлением ГКСЭ по Гродненской области в настоящее время проводится экспертиза, изучается состав употребленного ею алкоголя.

Кроме того, следователи и сотрудники милиции выясняют, где женщина и ее сожитель купили суррогатный алкоголь.

 
Теги: Минск
 
 
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Для установления причины смерти женщины управлением ГКСЭ по Гродненской области в настоящее время проводится экспертиза, изучается состав употребленного ею...

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