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Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Гомеле
31.10.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двухлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла накануне около 16:43 на пересечении улиц Телегина и Советской.
"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при выезде со второстепенной дороги на пересечение с улицей Советской не убедился в безопасности движения, выехал на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat", – сказали в ГАИ.
В результате ДТП ехавший на заднем сидении на руках у матери двухлетний мальчик получил травмы.
Ребенка скорая доставила в хирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Мальчика скорая доставила в хирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
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