Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Гомеле

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двухлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек

Авария произошла накануне около 16:43 на пересечении улиц Телегина и Советской.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при выезде со второстепенной дороги на пересечение с улицей Советской не убедился в безопасности движения, выехал на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat", – сказали в ГАИ.

В результате ДТП ехавший на заднем сидении на руках у матери двухлетний мальчик получил травмы.

Ребенка скорая доставила в хирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.