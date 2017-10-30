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Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Гомеле

31.10.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двухлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Гомеле
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Авария произошла накануне около 16:43 на пересечении улиц Телегина и Советской.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при выезде со второстепенной дороги на пересечение с улицей Советской не убедился в безопасности движения, выехал на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat", – сказали в ГАИ.

В результате ДТП ехавший на заднем сидении на руках у матери двухлетний мальчик получил травмы.

Ребенка скорая доставила в хирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мальчика скорая доставила в хирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

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