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В Петрикове ночью горел магазин. Одна из версий - поджог

05.12.2017 13:28 — ЧП | Tut.by  
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Сообщение о пожаре поступило в Петриковский РОЧС во втором часу ночи 5 декабря горел магазин на улице Базарной.


Дым шел из цокольного этажа двухэтажного здания. В момент возникновения пожара магазин был закрыт.

Огонь уничтожил имущество и повредил стены в помещении.

Проводится проверка, устанавливаются причины. Одна из рассматриваемых версий — поджог.

 
 
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Огонь уничтожил имущество и повредил стены в помещения.

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