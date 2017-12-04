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В Петрикове ночью горел магазин. Одна из версий - поджог
Сообщение о пожаре поступило в
Дым шел из цокольного этажа двухэтажного здания. В момент возникновения пожара магазин был закрыт.
Огонь уничтожил имущество и повредил стены в помещении.
Проводится проверка, устанавливаются причины. Одна из рассматриваемых версий — поджог.
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Огонь уничтожил имущество и повредил стены в помещения.
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Архив (ЧП)
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