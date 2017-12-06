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Боевик в Гомеле: пьяного мужчину с пневматикой задерживал спецназ

07.12.2017 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента со стрельбой в одной из многоэтажек Гомеля, сообщили Sputnik в областном УВД.

О том, что на лестничной площадке дома по улице Минской пьяный мужчина беспорядочно палит из пистолета, в милицию сообщила пенсионерка, живущая по соседству. Выяснилось, что 30-летний житель этого дома сидел на ступеньках лестницы, а когда один из соседей решил выйти из квартиры, выхватил пистолет и пригрозил ему расправой.

Свидетели, слышавшие беседу соседей, рассказали, что потом мужчина начал беспорядочно стрелять из оружия. На место происшествия выехали бойцы ОМОНа в спецснаряжении. Правоохранители потребовали, чтобы стрелок отдал оружие и сдался, однако он бросился вверх по лестнице к своей квартире, оставив куртку, в которой были найдены ключи от жилья.

Ворвавшись в квартиру под прикрытием кевларового щита, спецназовцы задержали мужчину. В его квартире был найден пневматический пистолет. Медосвидетельствование показало наличие в крови у стрелка 2,62 промилле алкоголя.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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При штурме квартиры злоумышленника сотрудники ОМОНа использовали для прикрытия кевларовый щит.

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