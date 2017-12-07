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Два жителя Брестской области умерли от переохлаждения
В Брестской области от переохлаждения умерли два человека, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Первый случай произошел в Лунинецком районе. 61-летний мужчина находился в розыске с 30 ноября как пропавший без вести. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили 2 декабря, около 14.00, в лесу.
7 декабря, в 8.50, на обочине трассы возле деревни Стошаны Пинского района нашли тело 46-летнего мужчины. По предварительной версии, сельчанин умер по дороге домой из соседней деревни, где подрабатывал на пилораме.
В обоих случаях предварительная причина гибели — переохлаждение.
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Один числился пропавшим без вести, второй шел домой с работы на пилораме.
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Архив (ЧП)
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