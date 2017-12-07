Два жителя Брестской области умерли от переохлаждения

В Брестской области от переохлаждения умерли два человека, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Первый случай произошел в Лунинецком районе. 61-летний мужчина находился в розыске с 30 ноября как пропавший без вести. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили 2 декабря, около 14.00, в лесу.

7 декабря, в 8.50, на обочине трассы возле деревни Стошаны Пинского района нашли тело 46-летнего мужчины. По предварительной версии, сельчанин умер по дороге домой из соседней деревни, где подрабатывал на пилораме.

В обоих случаях предварительная причина гибели — переохлаждение.