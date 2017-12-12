Более 2 тыс. человек эвакуированы на севере Италии из-за непогоды

МИНСК, 13 дек — Sputnik. В области Эмилия-Романья на севере Италии из-за ливневых дождей эвакуированы более 2000 человек, сообщают местные СМИ.

Снегопады и ливни обрушились на стану в понедельник, 11 декабря, из-за чего произошло резкое повышение уровня воды в реках. Приток крупнейшей в стране реки По — Энца — из-за дождей вышел из берегов и прорвал дамбу, которая защищала несколько населенных пунктов в провинции Реджо-ель-Эмилия. Вода залила города и индустриальные зоны.

Некоторые региональные дороги закрыты из-за образования на них ледяной корки. В Доломитовых Альпах сохраняется угроза оползней. Кроме того, часть некоторых железнодорожных линий и дорог в северо-западных регионах была закрыта из-за грязевых лавин и камней.



© Sputnik / Виктор Толочко Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

Пожарным и сотрудникам службы гражданской обороны (ГО) пришлось спасать людей и животных. Как сообщили в областной службе ГО, в спасательной операции задействованы вертолеты и вездеходы-амфибии, которые в состоянии передвигаться и по земле, и по воде.

Отмечается, что уровень воды в реках Энца и Секкья (притоках По) поднялся до критической отметки.

Национальная служба ГО сразу же ввела наивысший — красный уровень опасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений в областях Лигурия и Тоскана.

Во вторник этот же уровень угрозы был объявлен в Эмилии-Романье.

Напомним, что сильнейший снегопад обрушился на Европу в воскресенье, 11 декабря. Во многих странах было нарушено железнодорожное сообщение, задержаны или отменены авиарейсы, нарушено электроснабжение. Снегопад был назван самым мощным за последние четыре года.