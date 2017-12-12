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Более 2 тыс. человек эвакуированы на севере Италии из-за непогоды
13.12.2017 06:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. В области Эмилия-Романья на севере Италии из-за ливневых дождей эвакуированы более 2000 человек, сообщают местные СМИ.
Снегопады и ливни обрушились на стану в понедельник, 11 декабря, из-за чего произошло резкое повышение уровня воды в реках. Приток крупнейшей в стране реки По — Энца — из-за дождей вышел из берегов и прорвал дамбу, которая защищала несколько населенных пунктов в провинции Реджо-ель-Эмилия. Вода залила города и индустриальные зоны.
Некоторые региональные дороги закрыты из-за образования на них ледяной корки. В Доломитовых Альпах сохраняется угроза оползней. Кроме того, часть некоторых железнодорожных линий и дорог в северо-западных регионах была закрыта из-за грязевых лавин и камней.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пожарным и сотрудникам службы гражданской обороны (ГО) пришлось спасать людей и животных. Как сообщили в областной службе ГО, в спасательной операции задействованы вертолеты и вездеходы-амфибии, которые в состоянии передвигаться и по земле, и по воде.
Отмечается, что уровень воды в реках Энца и Секкья (притоках По) поднялся до критической отметки.
Национальная служба ГО сразу же ввела наивысший — красный уровень опасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений в областях Лигурия и Тоскана.
Во вторник этот же уровень угрозы был объявлен в Эмилии-Романье.
Напомним, что сильнейший снегопад
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Ливневые дожди привели к резкому повышению уровня рек в северном итальянском регионе Эмилья-Романья.
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