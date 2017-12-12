ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 2 тыс. человек эвакуированы на севере Италии из-за непогоды

13.12.2017 06:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек — Sputnik. В области Эмилия-Романья на севере Италии из-за ливневых дождей эвакуированы более 2000 человек, сообщают местные СМИ.

Снегопады и ливни обрушились на стану в понедельник, 11 декабря, из-за чего произошло резкое повышение уровня воды в реках. Приток крупнейшей в стране реки По — Энца — из-за дождей вышел из берегов и прорвал дамбу, которая защищала несколько населенных пунктов в провинции Реджо-ель-Эмилия. Вода залила города и индустриальные зоны.

Некоторые региональные дороги закрыты из-за образования на них ледяной корки. В Доломитовых Альпах сохраняется угроза оползней. Кроме того, часть некоторых железнодорожных линий и дорог в северо-западных регионах была закрыта из-за грязевых лавин и камней.

Более 2 тыс. человек эвакуированы на севере Италии из-за непогоды
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

Пожарным и сотрудникам службы гражданской обороны (ГО) пришлось спасать людей и животных. Как сообщили в областной службе ГО, в спасательной операции задействованы вертолеты и вездеходы-амфибии, которые в состоянии передвигаться и по земле, и по воде.

Отмечается, что уровень воды в реках Энца и Секкья (притоках По) поднялся до критической отметки.

Национальная служба ГО сразу же ввела наивысший — красный уровень опасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений в областях Лигурия и Тоскана.

Во вторник этот же уровень угрозы был объявлен в Эмилии-Романье.

Напомним, что сильнейший снегопад обрушился на Европу в воскресенье, 11 декабря. Во многих странах было нарушено железнодорожное сообщение, задержаны или отменены авиарейсы, нарушено электроснабжение. Снегопад был назван самым мощным за последние четыре года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ливневые дожди привели к резкому повышению уровня рек в северном итальянском регионе Эмилья-Романья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ХАМАС объявило о начале третьей интифады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика