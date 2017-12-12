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Инвестор Алик: минчанка отдала знакомому по интернету $26 тыс.
13.12.2017 14:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Сотрудники столичной милиции разыскивают граждан, которые пострадали от мошеннических действий мужчины, который в интернете подписывался псевдонимом Богач Алик, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik/ Егор Еремов
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По информации правоохранительных органов Минска, в Московское РУВД обратилась женщина, которая заявила, что некий мужчина обманом завладел ее деньгами – суммой в размере 52 тысяч рублей. При этом гражданка рассказала, что с мошенником она познакомилась в интернете.
"В ходе переписки Богач Алик предложил минчанке инвестировать денежные средства в прибыльный бизнес. Они встретились, обсудили все нюансы предстоящей сделки и в тот же день оформили на имя гражданки шесть кредитов в различных банках", – сказали в ГУВД.
По данным управления, всю сумму потерпевшая передала мужчине. При этом он сначала вовремя выплачивал взносы по кредитам, а затем женщине начали звонить из банков с просьбой погасить задолженности.
В ГУВД отметили, что у оперативников есть данные о большем количестве жертв злоумышленника. В милиции просят граждан, которые потеряли свои деньги от действий мошенника, обратиться в Московское РУВД или позвонить по телефону 102.
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Мужчина под предлогом вложения в бизнес убедил минчанку взять шесть кредитов на 52 тысячи рублей.
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