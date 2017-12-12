Автобус протаранил ворота частного участка в Тарасово

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Рейсовый автобус МАЗ протаранил ворота частного домовладения в поселке Тарасово в Минском районе, сообщила Sputnik в среду старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Брест СК о резонансном ночном ДТП в Бресте: водитель Audi был пьян

Авария произошла утром в среду около 09:20 на разворотном кольце общественного транспорта в посеке.

"Водитель, управляя автобусом МАЗ начав движение по маршруту на площадке разворотного кольца не справился с управлением и совершил наезд на ворота и заборное ограждение домовладения", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в ДТП никто не пострадал, автобус маршрута № 36 "ДС Кунцевщина – Тарасово" получил механические повреждения, от удара ворота и их один столб упали.

По предварительным данным, авария произошла из-за образования на проезжей части льда. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.