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Автобус протаранил ворота частного участка в Тарасово

13.12.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Рейсовый автобус МАЗ протаранил ворота частного домовладения в поселке Тарасово в Минском районе, сообщила Sputnik в среду старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Автобус протаранил ворота частного участка в Тарасово
© Фото: ГАИ Брест
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Авария произошла утром в среду около 09:20 на разворотном кольце общественного транспорта в посеке.

"Водитель, управляя автобусом МАЗ начав движение по маршруту на площадке разворотного кольца не справился с управлением и совершил наезд на ворота и заборное ограждение домовладения", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в ДТП никто не пострадал, автобус маршрута № 36 "ДС Кунцевщина – Тарасово" получил механические повреждения, от удара ворота и их один столб упали.

По предварительным данным, авария произошла из-за образования на проезжей части льда. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительным данным, авария произошла из-за образования на проезжей части льда.

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