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СК: по факту ДТП с погибшей девушкой в Шабанах возбуждено дело
15.12.2017 12:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в минском микрорайоне Шабаны, в котором погибла 22-летняя девушка-пешеход, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Смертельная авария произошла в пятницу около восьми часов утра на перекрестке улиц Селицкого и Бачило. 26-летний мужчина за рулем седана Lexus сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
"По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", — рассказала Дранькова.
Она отметила, что следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Осмотр проводился вместе с сотрудниками ГКСЭ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Следствие просит возможных очевидцев ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.
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Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи просят возможных ее свидетелей обратиться в правоохранительные органы.
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