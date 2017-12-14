ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: по факту ДТП с погибшей девушкой в Шабанах возбуждено дело

15.12.2017 12:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в минском микрорайоне Шабаны, в котором погибла 22-летняя девушка-пешеход, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Смертельная авария произошла в пятницу около восьми часов утра на перекрестке улиц Селицкого и Бачило. 26-летний мужчина за рулем седана Lexus сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

"По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", — рассказала Дранькова.

Она отметила, что следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Осмотр проводился вместе с сотрудниками ГКСЭ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следствие просит возможных очевидцев ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи просят возможных ее свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три брестских подростка обокрали два десятка гаражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика