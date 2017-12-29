﻿ молния ударила в самолет Wizzair, выполнявший рейс из Кутаиси в Салоники. 21.by
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молния ударила в самолет Wizzair, выполнявший рейс из Кутаиси в Салоники

30.12.2017 15:48 — ЧП | Tut.by  
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Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший в субботу рейс W66401 по маршруту Кутаиси (Грузия) — Салоники (Греция), вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской столицы из-за удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тбилисскую телекомпанию Rustavi 2.

Сообщается, что на борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Телекомпания отмечает, что в результате инцидента лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.

 
 
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Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший в субботу рейс W66401 по маршруту Кутаиси (Грузия) - Салоники (Греция), вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской столицы...

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