молния ударила в самолет Wizzair, выполнявший рейс из Кутаиси в Салоники

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший в субботу рейс W66401 по маршруту Кутаиси (Грузия) — Салоники (Греция), вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской столицы из-за удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тбилисскую телекомпанию Rustavi 2.

Сообщается, что на борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Телекомпания отмечает, что в результате инцидента лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.