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Две новогодние елки сгорели в Гомеле

01.01.2018 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Гомельским спасателям в новогоднюю ночь пришлось тушить две городские елки, причины пожара устанавливаются, сообщили Sputnik Гомельском областном управлении МЧС.

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© YouTube / Andrew Gomel
Видеофакт: в Гомеле сгорела новогодняя елка

"В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании новогодних елей в городе Гомеле", — рассказали спасатели.

Первое сообщение о пожаре поступило в 01:16 – горела 15-метровая елка на улице Троллейбусная. Второе – в 02:55, ЧП произошло на площади Победы.

"В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах", — рассказали подробности в региональном МЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали оба пожара. Огонь уничтожил пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади.

"Причины пожаров устанавливаются", — уточнили спасатели.

Собеседники агентства вместе с тем отметили, что среди вероятных версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В результате ЧП никто не пострадал.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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К возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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