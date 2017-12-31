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Две новогодние елки сгорели в Гомеле
01.01.2018 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Гомельским спасателям в новогоднюю ночь пришлось тушить две городские елки, причины пожара устанавливаются, сообщили Sputnik Гомельском областном управлении МЧС.
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"В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании новогодних елей в городе Гомеле", — рассказали спасатели.
Первое сообщение о пожаре поступило в 01:16 – горела 15-метровая елка на улице Троллейбусная. Второе – в 02:55, ЧП произошло на площади Победы.
"В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах", — рассказали подробности в региональном МЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали оба пожара. Огонь уничтожил пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади.
"Причины пожаров устанавливаются", — уточнили спасатели.
Собеседники агентства вместе с тем отметили, что среди вероятных версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В результате ЧП никто не пострадал.
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К возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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