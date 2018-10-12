Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале, один числится пропавшим без вести

По меньшей мере восемь альпинистов, включая граждан Южной Кореи, погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале. Об этом в субботу сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя местной полиции.



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«Восемь человек, включая членов экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», — приводит агентство его слова. Отмечается, что один человек числится пропавшим без вести.

Ранее в субботу агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию проинформировало о пропаже пяти альпинистов из Южной Кореи и четырех непальских проводников в связи с сильным штормом, обрушившимся на их лагерь в пятницу вечером.

7193-метровый пик Гурджа Химал находится на западе Непала.