Уголовное дело возбуждено на водителя BMW за смертельное ДТП в Каменецком районе

Каменецким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и четыре пострадали, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Авария произошла 20 октября около 21.00 на трассе Р85 Слоним-Высокое вблизи агрогородка Пелище. По данным следствия, 34-летний брестчанин на автомобиле BMW при обгоне столкнулся с двигавшимся навстречу Alfa Romeo. В результате ДТП 54-летняя пассажирка BMW от телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель этой машины и два других его пассажира, а также пассажир Alfa Romeo госпитализированы в учреждение здравоохранения.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД , повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.