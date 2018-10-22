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Уголовное дело возбуждено на водителя BMW за смертельное ДТП в Каменецком районе
23.10.2018 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Каменецким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и четыре пострадали, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Авария произошла 20 октября около 21.00 на трассе Р85 Слоним-Высокое вблизи агрогородка Пелище. По данным следствия, 34-летний брестчанин на автомобиле BMW при обгоне столкнулся с двигавшимся навстречу Alfa Romeo. В результате ДТП 54-летняя пассажирка BMW от телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель этой машины и два других его пассажира, а также пассажир Alfa Romeo госпитализированы в учреждение здравоохранения.
В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение
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Каменецким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и четыре пострадали, сообщил БЕЛТА...
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