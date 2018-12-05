Механизатор в Пинском районе получил множественные травмы, попав под собственный трактор



Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко.

— Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить. Предварительно известно, что утром 5 декабря 58-летний механизатор, управляя трактором «Беларус 82.1» в составе с кормораздачиком, остановился перед закрытыми воротами молочно-товарной фермы деревни Боричевичи. В то время как тракторист покинул кабину, сельхозмашина самопроизвольно начала движение и наехала на него. Пострадавший с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.