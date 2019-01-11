В центре Парижа произошел взрыв в пекарне. Есть пострадавшие

В центральной части Парижа произошел сильный взрыв, сообщает BFMTV. По данным телеканала, взрыв произошел в пекарне на улице Тревизе в 9 округе Парижа.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.

По данным префектуры полиции, он мог быть вызван утечкой газа.