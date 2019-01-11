В центре Парижа произошел взрыв в пекарне. Есть пострадавшие

В центральной части Парижа произошел сильный взрыв, сообщает BFMTV. По данным телеканала, взрыв произошел в пекарне на улице Тревизе в 9 округе Парижа.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA
— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA
По данным префектуры полиции, он мог быть вызван утечкой газа.
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В центре Парижа произошел взрыв в пекарне. Есть пострадавшиеВ центральной части Парижа произошел сильный взрыв.
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