Использование ИИ в SMM: кейсы, примеры
27.01.2026
Источник материала: ProBusiness
Приоритеты в SMM изменились: на первый план вышла гибкость, а не сложность продакшена. Сегодня выигрывает не тот, у кого самый красивый ролик, а тот, кто умеет быстро тестировать гипотезы, адаптироваться и производить поток релевантного контента в реальном времени. Традиционные методы производства становятся слишком медленным и рискованным вложением средств. Алеся Черник, Head of SMM & Design инновационного digital-хаба Wunder Digital, рассказала, почему сложный продакшн больше не эффективен, как использовать AI для ускорения процессов и сможет ли нейросеть по-настоящему заменить человека.
Почему классический продакшн перестал успевать за SMM
— В классическом продакшене бренд мог подготовить один большой пул контента «на будущее»: приехать в студию, собрать команду, отснять десятки роликов, разложить их по календарю и публиковать в течение нескольких месяцев. Сегодня так уже нельзя. Причина проста: то, что работает в текущий момент, через месяц может потерять свою актуальность. Алгоритмы меняются, аудитория выгорает, тренды смещаются. Классический продашн создан для кампаний с длинным жизненным циклом: ТВ, наружка, бренд-имидж. В SMM сегодня доминируют короткие видео, реакция на тренды и постоянный поток контента. Один идеальный ролик больше не решает задачу: нужны десятки версий и гипотез. Если каждое видео делать как мини-фильм, бюджеты и сроки перестают сходиться. Именно здесь возникает разрыв между тем, как устроен классический продакшен, и тем, как работает современный маркетинг.
AI стал тем инструментом, который позволяет убрать разрыв. С его помощью можно делать то, для чего раньше требовалась большая команда и сложный продакшен. Существует миф, что нейросети делают все «по одному клику». На деле же качество финального продукта на 90% зависит от специалиста, который собирает воедино то, что сгенерировал AI.
Почему AI пока не может работать в одиночку?
Для пользователя в соцсетях разницы почти нет. Алгоритмы одинаково продвигают креативы, снятые камерой или созданные нейросетью. Если ролик вызывает реакцию, он получает показы. Если нет — его не спасет ни съемочная группа, ни дорогая техника. Иногда требуется пометка о том, что контент создан с помощью AI, но на его результативность это не влияет. Люди реагируют не на технологию, а на идею и подачу. И если AI используется аккуратно, большинство пользователей даже не замечают, что перед ними сгенерированное изображение.
Аудитория устала не от AI, а от плохого контента: шаблонных лиц, странных эмоций и визуального шума. Когда нейросеть становится инструментом, а финальные штрихи вносит специалист, технология перестает бросаться в глаза.
Как быстро находить работающие креативы с помощью AI
Современный SMM — это не просто «красивая картинка», а креатив, который приносит результат. AI позволяет проверить эффективность идеи еще до публикации, превращая A/B-тестирование из интуитивного процесса в точный инструмент.
4 преимущества AI в тестировании креативов:
Практика: 5 шагов A/B-теста с нейросетями
Для того, чтобы тесты не превращались в хаос, процесс всегда начинается с вопроса, а не с картинки.
Шаг 1. Поиск «боли». Пример: у школы гончарного мастерства посты собирают лайки, но не приносят комментариев и заявок. Цель: увеличить количество осмысленных реакций.
Шаг 2. Аналитика и гипотеза (AI-ассистент). AI выступает не просто копирайтером, а стратегом.
Гипотеза: если заменить закрытые продающие посты на вовлекающий формат с открытым вопросом в конце, количество комментариев вырастет, так как барьер для вступления в диалог снизится.
Шаг 3. Подготовка вариантов A и B. С помощью AI создаются две версии для одной и той же аудитории:
Результат: AI за минуты адаптирует тексты под формат площадки, экономя часы рутины.
Шаг 4. Предсказание (Eye-tracking). Перед публикацией макеты прогоняются через AI-сервисы внимания. Если тепловая карта показывает, что взгляд пользователя уходит на фон, а не на дату курса — макет правится за 5 минут.
Шаг 5. Тест и масштабирование. В игру вступают реальные данные. Побеждает вариант, который показал лучший CTR или конверсию. Удачная механика тут же масштабируется на следующие кампании.
Диана Первова, дизайнер Wunder Digital:
— AI превращает A/B-тестирование из дорогого эксперимента в быстрый цикл: гипотеза → прогноз → тест → профит. Там, где раньше тестировали две версии, сегодня можно запустить 20 без дополнительного бюджета. И все это позволяет опираться на реальные данные и быстро создавать контент, который действительно работает.
AI не решает маркетинговые задачи сам по себе — он меняет масштаб и скорость работы. Там, где раньше SMM строился вокруг одного «большого» креатива, сегодня в фокусе — десятки гипотез, быстрые A/B-тесты и решения на основе данных, а не ощущений.
При этом AI не подменяет стратегию. Выбор направлений, понимание аудитории, постановка правильных вопросов и финальная оценка качества по-прежнему остаются за командой. AI в SMM — это не про «замену людей», а про работу в темпе платформ: быстрее запускаться, дешевле ошибаться и системно находить то, что действительно конвертит.
