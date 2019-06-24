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В Немане в Лидском районе на глазах у бабушки утонула 12-летняя девочка
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла 24 июня в первой половине дня на Немане вблизи деревни Докудово Лидского района — здесь утонула девочка. На месте происшествия несколько часов работали лидские водолазы, но поиски не дали результатов. Сегодня эту работу продолжит областной ОСВОД,
Известно, что 12-летняя девочка вместе с бабушкой отдыхали у знакомых вблизи деревни Докудово. Девочка решила искупаться, зашла в реку — и начала тонуть прямо на глазах у бабушки. Вовремя оказать помощь ей никто не смог, ребенок ушел под воду.
— Сообщение о происшествии к нам поступило примерно в два часа дня, — рассказал Петр Кудрявцев. — Мы сразу же выехали к месту. Несколько часов, до позднего вечера, исследовали дно, пытались найти тело девочки, но безрезультатно.
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Ее тело до сих пор не найдено.
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