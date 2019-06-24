В Немане в Лидском районе на глазах у бабушки утонула 12-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 24 июня в первой половине дня на Немане вблизи деревни Докудово Лидского района — здесь утонула девочка. На месте происшествия несколько часов работали лидские водолазы, но поиски не дали результатов. Сегодня эту работу продолжит областной ОСВОД, сообщил «Лидской газете» начальник местной спасательной станции Петр Кудрявцев.



Фото: Павел Добровольский

Известно, что 12-летняя девочка вместе с бабушкой отдыхали у знакомых вблизи деревни Докудово. Девочка решила искупаться, зашла в реку — и начала тонуть прямо на глазах у бабушки. Вовремя оказать помощь ей никто не смог, ребенок ушел под воду.

— Сообщение о происшествии к нам поступило примерно в два часа дня, — рассказал Петр Кудрявцев. — Мы сразу же выехали к месту. Несколько часов, до позднего вечера, исследовали дно, пытались найти тело девочки, но безрезультатно.