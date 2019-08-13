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В Лидском районе во время пьяной ссоры 46-летняя женщина ударила ножом бывшего мужа

14.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лидском районе во время пьяной ссоры 46-летняя женщина ударила ножом бывшего мужа

Жительница деревни Петры Лидского района 12 августа распивала спиртное вместе со своим бывшим мужем. Пара развелась какое-то время назад, но сейчас они проживают вместе. Между бывшими супругами завязался конфликт, во время которого женщина нанесла один удар ножом в область живота мужчине. 

Он позвонил в скорую помощь и рассказал о случившемся своему отцу. Также о возможном криминальном характере полученных травм поступило сообщение в правоохранительные органы. 

С целью выяснения всех обстоятельств следственно-оперативной группой с участием экспертов Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр квартиры, где произошел конфликт. Изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также следы и объекты, подлежащие исследованию, по которым будут назначены криминалистические экспертизы, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

При беседе с женщиной своей причастности к произошедшему она не отрицала и раскаивалась в содеянном. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». 

Служба информации «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Жительница деревни Петры Лидского района 12 августа распивала спиртное вместе со своим бывшим мужем. Пара развелась какое-то время назад, но сейчас они проживают...
 
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