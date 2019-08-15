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В Слуцком районе бешеная лиса напала на людей. Ее застрелил милиционер
Источник материала: Tut.by
Утром 16 августа в милицию обратилась жительница Слуцка и сообщила, что во дворе дома матери, живущей в деревне Шищицы, — бешеная лиса. На помощь отправили участкового. Что было дальше,
Оказывается, женщина вошла в сарай взять сельхозинструмент — и увидела лису. Животное бросилось на нее, та выбежала на улицу и спряталась в доме. Через окно женщина наблюдала, как лиса бросается из стороны в сторону, шипит, скулит.
Участковый был в 15 минутах езды от места. Он связался с местными охотниками и попросил их понаблюдать за животным, чтоб оно не убежало, а заодно не подпускать ко двору, где находится предположительно больное животное, зевак.
Через 15 минут милиционер приехал. Лиса заметила приближающегося человека, ощерилась и заскулила, стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.
Милиционер застрелил ее одним выстрелом из табельного оружия.
Представители ветеринарной службы заберут животное для экспертизы.
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Лиса ощерилась и заскулила, стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.
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