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В Слуцком районе бешеная лиса напала на людей. Ее застрелил милиционер

16.08.2019 15:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 августа в милицию обратилась жительница Слуцка и сообщила, что во дворе дома матери, живущей в деревне Шищицы, — бешеная лиса. На помощь отправили участкового. Что было дальше, рассказали в милиции региона.


Фото носит иллюстративный характер. instagram.com/livingwilderness

Оказывается, женщина вошла в сарай взять сельхозинструмент — и увидела лису. Животное бросилось на нее, та выбежала на улицу и спряталась в доме. Через окно женщина наблюдала, как лиса бросается из стороны в сторону, шипит, скулит.

Участковый был в 15 минутах езды от места. Он связался с местными охотниками и попросил их понаблюдать за животным, чтоб оно не убежало, а заодно не подпускать ко двору, где находится предположительно больное животное, зевак.

Через 15 минут милиционер приехал. Лиса заметила приближающегося человека, ощерилась и заскулила, стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.

Милиционер застрелил ее одним выстрелом из табельного оружия.

Представители ветеринарной службы заберут животное для экспертизы.

 
 
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Лиса ощерилась и заскулила, стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.
 
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