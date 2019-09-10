Разыскивается мужчина, который может быть причастнен к совершению преступления

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским РОВД разыскивается Горобец Игорь Викторович, 03.04.1979 г.р., который может быть причастен к совершению преступления.





Приметы: рост 175-180, глаза карие, волос черный с проседью.

Одет: синие джинсы, куртка темного цвета с белой эмблемой белого цвета круглой формы на груди, бордовая майка, белые кроссовки.

Особые приметы: внизу на щеке с правой стороны родинка круглой формы черного цвета диаметром около 1 см, внизу живота полосной шрам, на груди с левой стороны татуировка в виде звезды, на плече до локтя татуировка в виде тигра, перекрывающая татуировку в виде погона.

Может передвигаться на попутном транспорте, в том числе большегрузных автомобилях, сам имеет опыт управления большегрузами. Проживает на съёмных квартирах.

Если вам известно место нахождение Горобца И.В. просим сообщить в ОВД Брестского райисполкома: ОДС 810-375-162-205617; факс ОДС 810-375-162-211940; ОУР +375-29-7942514, +375295258140, 810-375-162-275-847 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

По информации УУР УВД.