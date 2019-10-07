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В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили: 17 пострадавших
Источник материала: Tut.by
Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек. Об этом сообщило полицейское управление Западного Гессена.
Инцидент произошел у местного железнодорожного вокзала, водитель задержан. Всего были повреждены восемь автомобилей.
По информации
Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter "воздержаться от спекуляций" на тему возможных мотивов злоумышленника. "Подозреваемый задержан, наше расследование продолжается", - отметили в правоохранительных органах.
"Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать", - приводит агентство
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Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек.
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