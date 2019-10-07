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В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили: 17 пострадавших

08.10.2019 01:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек. Об этом сообщило полицейское управление Западного Гессена.

Инцидент произошел у местного железнодорожного вокзала, водитель задержан. Всего были повреждены восемь автомобилей.

По информации Frankfurter Neue Presse, мужчина угнал грузовик и преднамеренно направил его в стоявшие легковушки. Кроме того, газета пишет, что очевидцы слышали, как он в речи несколько раз произнес "Аллах". По данным издания, пострадали в общей сложности 17 человек.

Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter "воздержаться от спекуляций" на тему возможных мотивов злоумышленника. "Подозреваемый задержан, наше расследование продолжается", - отметили в правоохранительных органах.

"Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать", - приводит агентство DPA слова представителя полиции.

 
 
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Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек.
 
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