В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили: 17 пострадавших

Грузовик въехал в понедельник в стоявшие на светофоре легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), пострадали 17 человек. Об этом сообщило полицейское управление Западного Гессена.

Инцидент произошел у местного железнодорожного вокзала, водитель задержан. Всего были повреждены восемь автомобилей.