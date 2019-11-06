ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок

07.11.2019 09:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько человек получили незначительные ранения из-за обрушения потолка в ходе спектакля в театре Пикадилли в лондонском Вест-Энде. 

Инцидент произошел около восьми вечера 6 ноября, когда в театре шла постановка «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

По свидетельству очевидцев, примерно через десять минут после начала представления зрители услышали шум нарастающей воды — с потолка начали падать капли, а затем часть конструкции площадью примерно три на четыре метра с треском обвалилась. В зале наблюдалась паника.

Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В декабре 2013 года в театре «Аполло» в Вест-Энде также обрушился потолок во время представления. Тогда пострадали 76 человек, семеро из них получили тяжелые ранения.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Из-за ложной тревоги в аэропорту Схипхол было объявлено чрезвычайное положение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика