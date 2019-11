В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок

Источник материала: Tut.by

Несколько человек получили незначительные ранения из-за обрушения потолка в ходе спектакля в театре Пикадилли в лондонском Вест-Энде.

Инцидент произошел около восьми вечера 6 ноября, когда в театре шла постановка «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

По свидетельству очевидцев, примерно через десять минут после начала представления зрители услышали шум нарастающей воды — с потолка начали падать капли, а затем часть конструкции площадью примерно три на четыре метра с треском обвалилась. В зале наблюдалась паника.

Ceiling just came down at Piccadilly theatre. Production of death of a salesman. #piccadilly #theatre pic.twitter.com/X0Kol2sRWZ

Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.