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В Ивацевичском районе сосед спас четырехлетнего ребенка из горящей квартиры. Мальчик был дома один

09.11.2019 10:06 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В момент пожара хозяева квартиры были на работе, а их 10-летняя дочь у бабушки. Дома оставался только 4-летний мальчик​​​​​​. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

8 ноября в 11.16 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района. Через три минуты к месту пожара уже прибыло первое подразделение спасателей. В этот момент мужчина вынес из горящей квартиры ребенка.

В момент пожара хозяева квартиры были на работе, а их 10-летняя дочь у бабушки. Дома оставался только 4-летний мальчик. 

Когда начался пожар, сосед по дому выломал входную деревянную дверь и нашел на полу в коридоре ребенка.


Фото: МЧС

34-летний мужчина вынес ребенка на улицу и передал медикам. Мальчика доставили в больницу, к счастью, ребенок не пострадал. 

Пожар повредил имущество в жилой комнате, в квартире также оказались закопчены стены и потолок. Причина возгорания устанавливается.

 
 
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34-летний мужчина вынес ребенка на улицу и передал медикам. Мальчика доставили в больницу, к счастью, ребенок не пострадал.
 
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