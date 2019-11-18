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Порядок прохождения воинской службы определен Законом Республики Беларусь от 05.11.1992 «О воинской обязанности и воинской службе» и иными актам законодательства. В соответствии со ст. 34 вышеуказанного Закона призыв граждан на срочную военную службу либо службу в резерве включает в себя такие мероприятия:

- явка на медицинское освидетельствование, медицинское обследование;

- проведение медицинского освидетельствования, медицинского обследования;

- заседание призывной комиссии;

- явка призванных граждан в военный комиссариат (обособленное подразделение), на призывной (сборный) пункт для отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве и нахождение в военном комиссариате (обособленном подразделении), на призывном (сборном) пункте до отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве;

- отправка призванных граждан к месту срочной военной службы, службы в резерве;

- явка граждан, в отношении которых принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в военный комиссариат (обособленное подразделение), на призывной (сборный) пункт для получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства и нахождение в военном комиссариате (обособленном подразделении), на призывном (сборном) пункте до получения направления в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (ст. 435 УК).

Санкция ч. 1 ст. 435 УК предусматривает альтернативные виды наказания - штраф (от 30 до 1000 базовых величин), арест на срок до трех месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

За уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлого документов или иного обмана (ч. 2 ст. 435 УК) предусмотрено более строгое наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Так, Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г. Борисова Г., 1999 г.р.

Г., являясь призывником в Вооруженные Силы Республики Беларусь, и подлежащий очередному призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь на основании Указа Президента Республики Беларусь от 31.01.2019 № 33 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 435 УК, умышленно уклонился от мероприятий по призыву на воинскую службу в период времени с 23 мая 2019 года по 31 мая 2019 года.

Уклонение выразилось в том, что Г., получил лично повестку о явке в военный комиссариат Борисовского и Крупского района Минской области к 9 часам 23.05.2019 для прохождения медицинского освидетельствования, что является одним из мероприятий по призыву на воинскую службу, в назначенное время умышленно без уважительных причин на мероприятие по призыву не прибыл, о причинах неявки в военкомат не сообщил, оправдательных документов не предоставил. В дальнейшем, зная, что идет призывная компания, Г. до 31 мая 2019 года, то есть до окончания очередного призыва, в военный комиссариат не прибыл, чем воспрепятствовал принятию призывной комиссией решения об исполнении им воинской обязанности.

В ходе судебного следствия Г. свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Пояснил, что им была лично получена повестка о явке в военкомат на 23.05.2019, одновременно с повесткой ему было выдано направление в «Новинки» для прохождения обследования. На обследование Г. не поехал, поэтому 23.05.2019 не пошел в военкомат. До окончания призывной компании в военкомат также не явился. Осознавал, что своими действиями уклоняется от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Приговором суда Борисовского района от 06.09.2019 Г. признан виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и на основании ч. 1 ст. 435 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 базовых величин, в сумме 3315 рублей в доход государства.

Призывникам также следует помнить, что привлечение к уголовной ответственности от службы в армии не освобождает.

Ю.И.Чиж, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса