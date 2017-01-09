Цвет воздействует особым образом на каждого из нас, помогая корректировать черты характера и различные события.





Львам, как центральным представителям зодиакальных огненных знаков и лидерам в их тройке, идеально подходит активный апельсиновый цвет, который впитал любовь к жизни желтого цвета и мощную энергию цвета крови. Такой цветовой дуэт наилучшим образом отображается на самоуверенных «хищниках», укрепляя их жизненные силы. Достаточно иметь при себе одну вещь этого цвета, например, зонтик, ручку или кошелек.

Овнам, целеустремленным натурам, зачастую не хватает внутренней силы и терпения завершить затеянное дело. Нетерпеливых Овнов поддержит в стремлении стать более выдержанными и сильными алый цвет. Он хорошо гармонирует с овеновским темпераментом, и ставит защиту перед разрушительным влиянием сглаза. Молодым «барашкам» рекомендуется помнить о приглушенном бордовом цвете.

Стрельцов, зажигательных правдолюбов, сможет успокоить голубой цвет. Последнего посланника огненной зодиакальной тройки небесный цвет одарит оптимизмом и художественным видением, а также поможет в карьере. Одежду нежного небесно цвета рекомендуют надевать на ответственные переговоры.

Близнецам принесет пользу желтый цвет. Он поможет одухотворенным, но зачастую забывчивым воздушным представителям зодиака сосредоточиться на главном, развить шестое чувство, и привлечь успех в профессию. Рекомендуется небольшие элементы солнечной расцветки разместить в рабочем кабинете «интеллектуалов» или в их одежде.

Весам импонирует цвет перезревшей вишни, вобравший практичность коричневого и остроту чувств багрового цветов. Цвет перезревшей вишни одаривает осторожных Весов решительностью и способностью живо реагировать на ситуацию.

С Водолеями идеально «уживается» цвет аквамарина. Он помогает страстным и заводным воздушным натурам идти на компромисс (особенно в конфликтных ситуациях) и справиться с эмоциями. Этот голубоватый с элементами изумрудного цвет лучше всего проявляет свои свойства в украшениях.

Ракам рекомендуется окружать себя всеми оттенками аметистового цвета. В нем соединяется страстность алого и спокойная глубина синего цветов, также как в самих Раках соединяются порывистость и рассудительный ум. Нежный фиалковый цвет привлечет успех в любви, и придаст Ракам уверенности в себе.

На миролюбивых Рыб позитивно влияют производные нескольких цветов: красного, синего и коричневого. Например, цвет дерева добавит впечатлительным Рыбам решительности, обострит творческое восприятие, а также привлечет удачу в «сердечных» делах.

Позитивное влияние на подозрительных от природы Скорпионов оказывает зеленый цвет, который наделяет третий водный знак мудростью и оптимизмом. Рекомендуется размещать этот цвет в интерьере, гардеробе и украшениях.

Земным Тельцам усмирить свой характер помогут все разновидности телесного цвета, которые привнесут душевное равновесие и гармонию. Кроме того изобретательной натуре этого знака указанный цвет добавит вдохновения и поможет призвать в гости музу. Рекомендуется присутствие телесного цвета в бытовой обстановке и украшениях.

Для целеустремленных и креативных Козерогов счастливым является цвет мира и чистоты — белый, способствующий пробуждению новаторской натуры первого из земных знаков. Белая цветовая гамма вдохновляет упрямых земных представителей зодиака искать другие способы и пути для воплощения своих замыслов вместо того, чтобы упрямиться.

Рассудительным и уравновешенным Девам подходит васильковый цвет. Он дает спокойствие и внутреннюю организованность. Кроме того этот цвет добавляет самокритичным представителям Дев сил и терпения в стремлении себя изменить.

Жизнь может играть всеми красками и быть гармоничной.

Текст: Flytothesky.ru