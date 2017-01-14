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22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

15.01.2017 17:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наблюдая за поступками наших соседей по планете, можно прийти к выводу, что своей добротой и душевностью многие из них заслуживают высочайшего вознаграждения. Давайте взглянем на несколько примеров, подтверждающих, что животные наверняка обладают душами, причем самыми прекрасными.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа
Фото: baby-things.com

1. Стоит только увидеть, как собаки встречают своих хозяев, вернувшихся из долгой военной командировки.

2. …или на объятия матери с дочерью.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

3. Однажды три льва спасли похищенную эфиопскую девочку.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

В 2005 году семеро мужчин и похитили и избили 12-летнюю девочку, пытаясь заставить ее вступить в брак с одним из них. Несчастную не могли разыскать в течение недели, пока полицейские не обнаружили ее находящейся под охраной трех львов. Как описывают удивительное событие нашедшие девочку: «Животные охраняли ее, пока не пришли мы, а затем просто оставили ее нам, словно подарок, и удалились в лес». Не будь этих львов, судьба девочки, скорее всего, оказалась бы гораздо печальней.

4. Во время катастрофы Всемирного Торгового Центра 11 сентября собаки-поводыри Розель и Солти успели вывести своих незрячих подопечных с 70 этажа прежде, чем обрушились башни.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

5. Пес Киллиан спас 7-месячного малыша от жестоко обращавшейся с ним няни.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

В 2013 году благодаря верному домашнему псу была арестована жестокая няня. Нанятая для присмотра за ребенком женщина проработала в семье в течение пяти месяцев, когда Киллиан, обычно довольно дружелюбная собака, неожиданно стал проявлять к ней враждебность. Такое поведение побудило родителей заподозрить неладное, поэтому они решили оставить под диваном скрытую камеру и записать, что происходит во время их отсутствия. Увы, их догадки подтвердились: няня обижала ребенка словесно и применяла к нему силу. Благодаря умнице-Киллиану малыш вновь обрел безопасность в надежных руках (а также лапах).

6. Каждый день животные самых различных видов, участвующие в специальных терапевтических программах, приносят радость и успокаивают людей, оказавшихся в сложных ситуациях.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

7. А этот кот просто дарит свое тепло маленькому человеческому детенышу, уютно к нему прижимаясь.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

8. На Филиппинах собака по имени Кабанг рискнула своей жизнью, чтобы спасти двух девочек от гибели под мотоциклом.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

Столкнув дочь и племянницу своего хозяина с пути несущегося на огромной скорости мотоцикла, Кабанг сама попала под него и получила серьезные травмы. К счастью, ее история настолько тронула людей со всего мира, что для проведения героической собаке жизненно важной операции в США были собраны все необходимые средства.

9. Когда хозяин находится в долгом отъезде, этот кот скучает и общается с ним по видеосвязи.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

10. Родители могут быть спокойны: эти новорожденные малыши находятся под надежной защитой двух верных кошек.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

11. А этот парень, крошка Джордж, пожертвовал своей жизнью, спасая пятерых детей от стаи разъяренных собак.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

12. После трагедии в Ньютауне эти собаки-терапевты значительно помогли многим жителям города преодолеть тяжелейшие времена.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

13. Горилла Коко выразила глубочайшее сочувствие и огорчение, узнав о смерти своего друга Робина Уильямса.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

14. Каждый день маленькая Тула помогает своей хозяйке, страдающей аутизмом, расти и радоваться жизни.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

15. Ученые выяснили, что коровы способны быть лучшими друзьями и печалиться во время разлуки…

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

16. … а обезьяны могут демонстрировать самое настоящее стремление к справедливости.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

17. Верная дружба собаки Беллы и слонихи Тарры стала примером поразительного единения душ и безграничного сочувствия.

Когда Белла заболела, слониха регулярно приходила ее навестить. Пока собака была в состоянии передвигаться, люди помогали друзьям проводить некоторое время вместе. После кончины Беллы Тарра сумела найти ее тело и отнести домой, чтобы похоронить. Не менее трогательно и то, что вокруг горюющей по лучшей подруге Тарры собрались другие слоны, стараясь успокоить ее и принося ей еду.

18. Лев Кристиан вспомнил и узнал людей, окружавших его в далеком детстве.

19. В исследованиях было установлено, что крысы умеют смеяться.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

20. А этот щенок взялся обучать ребенка непростой науке ползания.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

21. Животные демонстрируют проявления своей души каждый день…

22 примера, доказывающих, что у животных есть душа

22. … просто нам необходимо время, чтобы признать это.

22 примера, доказывающих, что у животных есть душаТекст: Flytothesky.ru

 
 
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Наблюдая за поступками наших соседей по планете, можно прийти к выводу, что своей добротой и душевностью многие из них заслуживают высочайшего вознаграждения....

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