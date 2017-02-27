Любому творческому человеку сложно концентрироваться на каких-то долгосрочных задачах, писать планы и сдавать отчеты. Еще сложнее тем, кто работает сам на себя. Дизайнер сайтов, например, может сутками искать новые идеи и просматривать видео на YouTube, но за проект возьмется только в последнюю ночь. Такой хаос и неумение планировать собственное время наносят вред самому творцу: могут возникать проблемы со здоровьем, переутомление, недовольство заработком. Вот почему так важно учиться планировать и все же доделывать начатое. Но как это сделать?





1. Любая задача должна быть разделена на мелкие кусочки. Иными словами, нужно есть слона по чуть-чуть. Лучше всего работает распределение задач по дням. Планируйте сразу на неделю, а потом на каждый день. Вы можете (и должны) оставить время на отдых, развлечения, сон и еду. Но если вам нужно сделать сайт и сдать его в следующий понедельник, то очевидно, что откладывать до пятницы нельзя, ведь вы снова попадете в аврал. Планирование на каждый день позволит вам решать задачи быстро, но при этом не переутомляться, не нервничать и иметь хорошие отношения с окружающими.

2. Видимый результат от каждой выполненной задачи. Возьмем в качестве примера работу с тем же сайтом. Как только вы закончили дизайн и верстку одного раздела, вы получили видимый результат. Это очень важно для творческих людей, ведь часто их не вдохновляют проекты, которые дают отдачу не сразу. Если для вас важен быстрый результат, то нужно обязательно планировать работу такими блоками, чтобы вы получали все больше морального удовлетворения. Тогда захочется продолжить труд, а не забрасывать дело на потом.

3. Учитесь делегировать. Как бы это ни казалось сложным, но если вам нужен помощник, то его стоит нанять или попросить у начальства. Например, вы трудитесь во фрилансе и пишите тексты. Вам приходит огромный заказ, который вы не в силах выполнить сами. Можете отказаться от сна и еды, угробив свое здоровье, а можете найти человека, который бы за небольшую плату помог справиться со всем объемом. Творческому человеку сложно просчитывать логически комбинации, но иногда нужно включать логику или просить других указывать на недочеты в своем понимании ситуации.

4. Правило 45 минут. Оно гласит, что любая задача должна быть выполнена за 45 минут, не более. Конечно, тут есть свои нюансы и вы можете отметить, что сверстать сайт за 45 минут просто нереально. Но ведь ранее мы говорили о том, что все задачи нужно «резать» на мелкие кусочки. За 45 минут вполне реально сделать баннер или простой логотип. Другой вопрос в том, что вам может показаться неинтересным планировать и разбивать задачи на такие мелкие части. Однако тут придется определиться со своими целями и желаниями. Вы либо хотите навести порядок в хаосе, либо нет.

Жить в потоке идей и творчества может быть приятно, но не всегда это дает положительный эффект. Если вы часами прокрастинируете, ждете вдохновения, откладываете элементарные задачи на потом из-за лени, то многого не добьетесь! Сделайте подход к делу более системным, и все у вас получится!

Текст: Flytothesky.ru