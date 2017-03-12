На что только не идут милые дамы для того, чтобы заставить мужчину исполнить ее желание. Но парни давно уже выучили все хитрые способы и женские уловки и научились на них реагировать. Причем, реакция мужчин не всегда оказывается такой, на какую рассчитывает женщина. Конечно, хитрости могут быть очень креативными и действенными, но поговорим о том, на что мужчины давно уже не ведутся.





Ой, как не хотят услышать многие парни счастливое признание женщины по поводу новоиспеченной беременности. Представительницы слабого пола от мала до велика знают о том, что с помощью будущего ребенка можно крутить мужчиной во все стороны. Но если речь идет о вранье, то уловка становится бесполезной. Рано или поздно молодой человек узнает правду и очень разгневается. Или же сразу после получения известия мужчина бросает «беременную» подругу. Любой из этих вариантов развития не устроит женщину. Зачем же было начинать?

Некоторые подруги жизни периодически давят на жалость. Причем, болеть и говорить о себе несчастная женщина начинает тогда, когда ей нужно что-то получить от мужчины. К примеру, захотелось даме понежиться под жарким заграничным солнышком или же она вдруг почувствовала, что мужчина начинает к ней охладевать. Сразу «обостряются» все болезни, жизнь становится черной, а спасти ее может только любовь и забота. Иногда это работает. Но «слабая» и «больная» женщина быстро надоедает парню, она становится обузой. Или же мужчина начинает понимать о том, что его постоянно разводят. В итоге дама остается при своих интересах.

Считается, что любой мужчина любит комплименты. Да, это так. Но не стоит путать уместные комплименты с грубой лестью. Если постоянно твердить парню о том, что он самый-самый, то он обязательно заподозрит даму в неискренности. А потом пойдут вопросы. А зачем ей мне говорить все эти глупости? А почему она считает меня напыщенным индюком и полным идиотом? Никаких бонусов женщина при этом не получит, а уловка быстро станет бесполезной.

А ревность? Иногда женщины пытаются вызвать у своего мужчины ревность и начинают обхаживать его друга, коллегу или просто мужика с улицы. А делать это не только глупо, но и очень опасно. Допустим, парень взорвется. И чем это все закончится? Скандалом, мордобоем, криками, женскими слезами и его уходом. Кто сказал, что такая женская хитрость сработает? Сами женщины и придумали этот сценарий. А у мужчины совсем иное видение проблемы.

Да, женские хитрости, уловки и ухищрения работают время от времени. Но нужно применять их с умом. И на мужчину они подействуют лишь в том случае, если он уже давно потерял голову от любви к этой даме. Будьте счастливы!

Текст: Flytothesky.ru