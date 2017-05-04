10 самых опасных пород собак

Собака — это друг человека. Мы не станем опровергать этот общепринятый факт, но не все собаки с радостью бросятся вас защищать. Существует статистика, которая показывает, какие породы нападают на людей чаще всего. Разумеется, вы не должны с опаской начинать смотреть на питбуля, который прожил с вами бок о бок долгое время, ведь вопрос воспитания также имеет место быть.

В этом выпуске вы узнаете о 10 самых опасных породах собак.

Приятного просмотра!