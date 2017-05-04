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10 самых опасных пород собак
04.05.2017 23:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Собака — это друг человека. Мы не станем опровергать этот общепринятый факт, но не все собаки с радостью бросятся вас защищать. Существует статистика, которая показывает, какие породы нападают на людей чаще всего. Разумеется, вы не должны с опаской начинать смотреть на питбуля, который прожил с вами бок о бок долгое время, ведь вопрос воспитания также имеет место быть.
В этом выпуске вы узнаете о 10 самых опасных породах собак.
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Собака — это друг человека. Мы не станем опровергать этот общепринятый факт, но не все собаки с радостью бросятся вас защищать. Существует статистика, которая...
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