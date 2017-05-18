Как зевают животные

Самый сонный пост

У братьев наших меньших зевание не всегда связано с усталостью или сонливостью, оно также может служить в качестве предупредительного сигнала. Фотографии и факты из этого поста помогут вам побольше узнать об этом умилительном процессе.

Кстати, зевание – страшно заразная вещь. Интересно, сможете ли вы досмотреть все фото до конца, ни разу не зевнув?

1. Этому сонному ежонку всего несколько дней отроду.





Ежи могут жить до семи лет в дикой природе и чуть больше в неволе. Были даже зафиксированы редкие случаи продолжительности жизни ежей до 16 лет.

2. Помимо зевания хорьки могут по-разному имитировать поведение человека.





Например, вы можете научить своего хорька сморкаться в носовой платок. На самом деле этот процесс совершенно естественен для них, поскольку хорьки «моют» мордочки выделениями из желез, которые находятся за ушами.

3. При зевании львы с гордостью демонстрируют свои большие и острые клыки, хотя они, как правило, убивают свою добычу путём удушения.





4. Что касается пеликанов, достаточно трудно определить, когда птица действительно зевает, а когда просто просушивает свой зоб, используемый в качестве сачка для ловли мелкой рыбы.





Этот зоб-мешок может вмещать до трех литров воды, что в 3 раза больше вместительности пеликаньего желудка.

5. Хотя зевок бегемота вряд ли выглядит умилительно, зато весьма внушительно.





Это животное может раскрыть пасть на целых 150°. Кстати, бегемоты славятся своими очень мощными челюстями и недобрым нравом.

6. Змеи тоже могут открывать пасть, но вряд ли это хорошая идея выяснять зевают ли они или готовятся к атаке. Даже этот милый детёныш гадюки способен пребольно укусить.





7. Большинство любителей собак согласятся, что зевающие щенки очаровательны.





Трудно поверить, что этот крохотный ротвейлер вырастет в мощного пса весом около 60 кг.

8. Коалы славятся своим расслабленно-ленивым образом жизни, потому совершенно не удивительно видеть их зевающими.





На самом деле, они получают так мало питательных веществ из своего рациона, что им приходится ограничивать расход энергии и дремать по 20 часов в день. В активном движении коалы проводят только 4 часа в день.

9. Фотографии морских котиков, также очень популярны, но пусть они не вводят вас в заблуждение. Несмотря на внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, котики могут быть очень ловкими и быстрыми.





Сильные передние ласты дают им дополнительную мобильность на суше, не говоря уже об их плавательных навыках.

10. Этот сонный страус может с лёгкостью вас обогнать.





На земле он развивает самую высокую скорость среди птиц. Длинные и мощные ноги позволяют страусу бегать на скорости до 70 км в час.

11. Зевающий детёныш песца выглядит очаровательно.





Кстати, в зависимости от наличия пищи самки песца, как правило, рожают 5-10 детёнышей в одном помёте, а при наличии пищевого изобилия – до 25 детёнышей.

12. Черепахи обычно открывают пасть, чтобы запугать потенциальных врагов, однако прикрытые глаза позволяют предположить, что эта красноухая симпатяга действительно зевает.





13. Зевая, бабуины демонстрируют свои впечатляющие острые клыки.





Их мощные челюсти могут пригодиться при охоте на рыб, зайцев, птиц и даже маленьких антилоп.

14. Большинство видов варанов являются плотоядными. В их рацион входят яйца, мелкие рептилии, рыба и птицы.





15. По-видимому, белки знают, что во время зевания нужно прикрывать рот.





Эти энергичные грызуны очень мало весят – всего несколько десятков граммов, хотя самая крупная белка, альпийский сурок, может достигать 73 см в длину и весить до 8 кг.

16. Полярные медведи любят спать и отдыхать, но у них есть для этого причина: несмотря на проживание в самых холодных регионах нашей планеты, их система терморегулирования настолько эффективна, что мишкам приходится избегать физической деятельности, чтобы не перегреться.





17. А вот так зевает новорождённая выдра.





Это очень игривые и умные животные, а их поведение выглядит весьма забавным со стороны: например, они любят кататься с водяных горок или играть с мелкими камушками.

18. Пасть этого малыша орангутанга выглядит почти беззубой, но взрослые орангутанги обладают комплектом в 32 зуба, включая острые клыки, необходимые самцам для устрашения и драк.





90% питательного рациона этих животных состоит из фруктов.

19. Совы – птицы ночные, потому они в течение дня, вероятно, много зевают.





У сов глаза направлены вперёд, следовательно, у них бинокулярное зрение, как и у людей. Поскольку совы не могут вращать глазами, они вращают головой до почти невероятных 270°.

20. Как и домашние кошки, тигры проводят большую часть своего времени во сне или пассивном лежании.





Ежедневно тигр отдыхает около 20 часов, поэтому вид зевающего тигра не такая уж редкость. Несмотря на свою славу опасного хищника, успешность их охоты составляет всего 7%, так что они не могут позволить себе растрачивать энергию.

21. У зевания лошади есть несколько причин. Первая причина – это сонливость, но лошади также зевают при потягивании после длительного отдыха или когда что-то вызвало внезапный испуг.





22. Ленивцы славятся своей ленью. Они считаются одними из самых сонных животных в мире, спящими до 18 часов в день, однако недавние исследования показали, что это не так.





Оказывается, ленивцы спят меньше 10 часов.

23. Каждый владелец кошки знает, что сон, зевание и потягивание – это основные занятия кошки в течение дня.





24. Да, рыбы могут зевать!





Рыба зевает, когда страдает от недостатка кислорода или избыточного тепла. В природе даже есть рыба под названием зевающая поромитра, живущая в тропических и субтропических водах Индо-Тихоокеанского региона.

25. Мышь – ночное животное, редко наблюдаемое в течение дня.





А ещё этот грызун двигается так быстро, что мы не успеваем его толком рассмотреть. Потому, застать мышку за зеванием весьма сложно, но возможно.

Текст: Flytothesky.ru