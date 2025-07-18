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Как вести переговоры с китайскими партнерами: предотвращение проблем и работа с претензиями
18.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эксперт по кросс-культурным коммуникациям Мария Николаевич на кейс-встрече «
Партнер встречи —
Почему с китайскими партнерами проблемы лучше предотвращать
При работе с китайскими компаниями важно понимать их менталитет, в принципе, как и с любыми другими партнерами:
Как только партнер чувствует, что его обвиняют, он «закрывается», и дальнейший диалог становится почти невозможным.
Особенно если вопрос касается финансовых компенсаций — выплаты могут «зависнуть» на полгода и больше.
Китайцы мыслят на 100 лет вперед и ценят долгосрочные отношения. Если партнер демонстрирует такой же подход, это меняет уровень доверия. Как только китайская компания видит, что вы мыслите стратегически, коммуникация резко меняется. Высокомерность уходит, начинается диалог.
Ошибки в начале сотрудничества, которые ведут к проблемам
Отсутствие личного контакта
Китайцы хотят знать, с кем имеют дело. Даже если переговоры идут в онлайне, важно провести хотя бы 15-минутную встречу для знакомства. Когда вы запрашиваете цену и сразу переходите к условиям, для китайца это красный флаг.
Нет контакта с руководством
Менеджер, с которым вы общаетесь, часто не имеет полномочий решать конфликты. Запросите визитку топ-менеджера под предлогом поздравлений с праздниками — это покажет серьезность ваших намерений.
Игнорирование «гуанси» (связей)
В китайской культуре важно наличие третьей стороны, которая подтвердит вашу надежность. Это может быть посредник или известный в их кругах человек. Профессиональные контакты в понимании китайских партнеров создаются и передаются чаще всего через какое-то доверенное лицо.
Интересный факт. Многие компании при развитии бизнеса вкладываются в создание органического трафика на сайт, вместо контекстной рекламы. А для китайского потребителя уровень доверия к органической выдаче крайне низок, а вот рекламные заголовки вызывают больше доверия. И так во всем.
Нечеткие критерии
Если вы говорите только о цене, партнер решит, что качество для вас неважно. Четко обозначьте требования к продукту, срокам и контролю.
Топ-3 проблемы в работе с Китаем и как их решать
Кейс: поставщик поднял цену на 15%, ссылаясь на рост стоимости пластика. В ходе переговоров увеличение снизили до 7%.
Решение: запрашивайте детальную калькуляцию и предлагайте альтернативы (например, другого поставщика сырья).
Таким образом вы покажете свою заинтересованность в сотрудничестве, с одной стороны, а с другой — свой профессионализм и понимание, что происходит на рынке не только в том продукте, который закупаете, но и из чего он состоит.
Кейс: после полутора лет поставок с мелкими недочетами пришел контейнер с критически низкими показателями.
Решение:
Кейс: груз попал в ДТП, часть товара была повреждена.
Решение:
Алгоритм решения рекламаций
Ключ к успеху — стабильная коммуникация и демонстрация долгосрочных интересов. Китайцы любят предсказуемость. Покажите, что вы надежный партнер, и многие проблемы можно будет предотвратить.
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Эксперт по кросс-культурным коммуникациям Мария Николаевич на кейс-встрече «Бизнес с Китаем-2025: производители, поставщики, партнеры» поделилась ключевыми...
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