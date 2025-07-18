Как вести переговоры с китайскими партнерами: предотвращение проблем и работа с претензиями

Источник материала: ProBusiness





Эксперт по кросс-культурным коммуникациям Мария Николаевич на кейс-встрече « Бизнес с Китаем-2025: производители, поставщики, партнеры » поделилась ключевыми принципами работы с китайскими контрагентами — от налаживания контакта до решения конфликтных ситуаций.

Партнер встречи — China4biz

Партнер встречи — RTL Alliance

Партнер встречи — Pradius Nova

Партнер встречи — Guangzhou Infinite Sky Industrial Trading Co., Ltd

Партнер встречи — туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА

Почему с китайскими партнерами проблемы лучше предотвращать

При работе с китайскими компаниями важно понимать их менталитет, в принципе, как и с любыми другими партнерами:

Признание ошибки = потеря лица

Как только партнер чувствует, что его обвиняют, он «закрывается», и дальнейший диалог становится почти невозможным.

Долгий процесс принятия решений

Особенно если вопрос касается финансовых компенсаций — выплаты могут «зависнуть» на полгода и больше.

Стратегическое мышление

Китайцы мыслят на 100 лет вперед и ценят долгосрочные отношения. Если партнер демонстрирует такой же подход, это меняет уровень доверия. Как только китайская компания видит, что вы мыслите стратегически, коммуникация резко меняется. Высокомерность уходит, начинается диалог.



Скриншот из презентации М. Николаевич

Ошибки в начале сотрудничества, которые ведут к проблемам

Отсутствие личного контакта

Китайцы хотят знать, с кем имеют дело. Даже если переговоры идут в онлайне, важно провести хотя бы 15-минутную встречу для знакомства. Когда вы запрашиваете цену и сразу переходите к условиям, для китайца это красный флаг.

Нет контакта с руководством

Менеджер, с которым вы общаетесь, часто не имеет полномочий решать конфликты. Запросите визитку топ-менеджера под предлогом поздравлений с праздниками — это покажет серьезность ваших намерений.





Игнорирование «гуанси» (связей)

В китайской культуре важно наличие третьей стороны, которая подтвердит вашу надежность. Это может быть посредник или известный в их кругах человек. Профессиональные контакты в понимании китайских партнеров создаются и передаются чаще всего через какое-то доверенное лицо.

Интересный факт. Многие компании при развитии бизнеса вкладываются в создание органического трафика на сайт, вместо контекстной рекламы. А для китайского потребителя уровень доверия к органической выдаче крайне низок, а вот рекламные заголовки вызывают больше доверия. И так во всем.



Скриншот из презентации М. Николаевич

Нечеткие критерии

Если вы говорите только о цене, партнер решит, что качество для вас неважно. Четко обозначьте требования к продукту, срокам и контролю.

Топ-3 проблемы в работе с Китаем и как их решать

Внезапное повышение цены

Кейс: поставщик поднял цену на 15%, ссылаясь на рост стоимости пластика. В ходе переговоров увеличение снизили до 7%.

Решение: запрашивайте детальную калькуляцию и предлагайте альтернативы (например, другого поставщика сырья).

Таким образом вы покажете свою заинтересованность в сотрудничестве, с одной стороны, а с другой — свой профессионализм и понимание, что происходит на рынке не только в том продукте, который закупаете, но и из чего он состоит.



Скриншот из презентации М. Николаевич

Проблемы с качеством

Кейс: после полутора лет поставок с мелкими недочетами пришел контейнер с критически низкими показателями.

Решение:

Регулярно информируйте поставщика о проблемах.

Вводите контрольные точки (например, созвоны каждую неделю). Это покажет, что вы основательно подходите к работе и соответственно «держите своего бизнес-партнера» в рамках договоренностей. Как правило, такие действия сигнализируют китайской стороне, что у вас все под контролем и лучше вас не обманывать. При таком подходе можно организовывать контроль качества не каждой поставки, а через.

При таком подходе можно организовывать контроль качества не каждой поставки, а через. Используйте аудиты или проверки перед отгрузкой.

Скриншот из презентации М. Николаевич

Срыв поставок или дедлайнов

Кейс: груз попал в ДТП, часть товара была повреждена.

Решение:

Определите приоритеты (замена товара или компенсация).

Предложите поставщику варианты — например, замену из остатков на складе. И обязательно спросите их видение решения вопроса. Будьте готовы найти альтернативный вариант, который устроит всех участников сделки.

Алгоритм решения рекламаций

Оцените риски — подготовьте несколько сценариев и пропишите план действий: что будете делать, если товар придет некачественный. В случае если проблема уже произошла, то обсудите с юристами, бухгалтерами варианты решения. Их должно быть минимум 3 — это позволит быть гибким, легче и быстрее найти выход из сложившейся ситуации. Сообщите партнеру о проблеме мягко — напомните о хорошем опыте сотрудничества. Привлеките «злого полицейского» — таможенника, юриста или технолога, чтобы снять напряжение, т.е. не обязательно говорить, что это вы как контактное лицо что-то требуете от китайского партнера (лучшие условия по ценам, качество, решение рекламации). Это создает прямую конфронтацию и не дает возможность собеседникам «сохранить лицо». Лучше «перевести стрелки» на кого-то другого, кто требует решить вопрос. Таким образом снижается уровень напряжения в коммуникации, и вот вы уже не «источник проблем», а всего лишь такой же, как и другая сторона, — заинтересованы решить вопрос. Будьте настойчивы — китайцы могут затягивать ответ, но регулярные напоминания ускоряют процесс.





Ключ к успеху — стабильная коммуникация и демонстрация долгосрочных интересов. Китайцы любят предсказуемость. Покажите, что вы надежный партнер, и многие проблемы можно будет предотвратить.